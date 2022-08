Come ottenere un conto con IBAN senza affidarsi a una banca

Un conto bancario con IBAN è molto utile, sia che si intenda utilizzarlo per inviare o per ricevere denaro. Si tratta di una comodità di cui pochi vorrebbero fare a meno, ma che ha anche una controindicazione da non sottovalutare.

Il doversi affidare a una banca tradizionale, infatti, comporta una serie di scartoffie e burocrazia varia, oltre che a costi e commissioni poco trasparenti. Condizioni dunque, spesso tutt’altro che vantaggiose.

In realtà però, esiste una soluzione che permette di ottenere un conto bancario senza la necessità di affidarsi a un istituto tradizionale. Stiamo parlando di VIABUY, un conto online abbinato a carta prepagata che sta conquistando la fiducia di sempre più clienti.

Basta banche: come avere un conto con IBAN anche senza affidarsi a un istituto

VIABUY è un servizio a dir poco innovativo, che permette ai clienti di ottenere un conto con IBAN personale lussemburghese e tedesco, abbinato a una carta prepagata MasterCard (con tutte le garanzie legate a questo circuito di pagamenti).

Il tutto è è poi gestibile facilmente, attraverso un’apposita applicazione per smartphone. Il software in questione permette di effettuare alcune tra le più classiche operazioni legate ai conti bancari come:

bonifici SEPA

SOFORT

Giropay

e tante altre.

A rendere il tutto ancora più interessante è l’ iscrizione a VIABUY, semplice e rapida. L’assenza di documenti cartacei e la procedura gestibile interamente online, permettono di abbattere i tempi burocratici.

Con un tasso di accettazione di richieste che sfiora il 100%, praticamente chiunque può affidarsi a questo servizio senza problemi di sorta.

Una volta completata la procedura, bastano pochi giorni per ricevere la carta prepagata MasterCard direttamente a domicilio. Questa si dimostra uno strumento flessibile per i pagamenti, visto anche l’adeguato supporto anche da parte dell’appena citata app per mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.