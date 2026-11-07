Com'è possibile che il GPS a volte sbagli strada? Non è questione di connessione

Il telefono sembra impazzito, il percorso cambia all’improvviso e compare il solito messaggio: “ricalcolo in corso”. Non sempre, però, la colpa è di chi guida o cammina. Spesso dietro l’errore ci sono segnali disturbati, palazzi che schermano i satelliti, impostazioni da sistemare o sensori dello smartphone da ricalibrare.

Il GPS dello smartphone calcola la posizione confrontando i segnali inviati da più satelliti. Quando tutto fila liscio, il sistema è abbastanza preciso. Ma in città basta poco per mandarlo in crisi: una strada stretta tra palazzi alti, una galleria, un parcheggio sotterraneo, un cavalcavia o anche una zona con vegetazione fitta.

Il punto è che il segnale non arriva sempre dritto al telefono. A volte rimbalza su muri, vetrate, superfici metalliche e strutture in cemento. Così lo smartphone riceve un dato “sporco”, leggermente falsato. Questione di pochi secondi, magari. Ma sufficienti per far risultare la posizione qualche metro più in là rispetto a quella reale.

È per questo che, nei centri urbani, un’app di navigazione può mostrare l’auto sulla corsia laterale invece che su quella principale. Oppure può suggerire una svolta già superata. Il conducente rallenta, guarda lo schermo, prova a capire dove andare. E subito dopo arriva lui: ricalcolo del percorso.

Il pallino blu che scivola: quando pochi metri di errore cambiano percorso e indicazioni

Il famoso pallino blu di Google Maps, Apple Mappe e delle altre app non è una fotografia esatta di dove ci si trova. È una stima, aggiornata di continuo. Quando il segnale è debole o arriva riflesso, quel punto può spostarsi anche di qualche decina di metri. Abbastanza per far credere al navigatore che l’utente sia su una strada parallela, su un’altra rampa o già oltre un incrocio.

Navigazione in città tra palazzi e sottopassi: un contesto tipico in cui il GPS può diventare meno preciso.

In auto, un errore del genere può voler dire fare il giro dell’isolato. A piedi, invece, può creare confusione davanti a piazze, sottopassi, stazioni ferroviarie o quartieri con vie molto vicine tra loro. “Mi dava l’ingresso dall’altro lato”: una frase che molti hanno detto almeno una volta, telefono in mano e sguardo fisso sulla mappa.

Il problema si nota ancora di più quando ci si muove lentamente. Durante la navigazione a piedi, infatti, l’app ha meno elementi per capire con certezza in che direzione si sta andando. Si appoggia allora alla bussola, ai sensori interni e alle reti vicine. Se uno di questi dati non è preciso, anche un semplice “vai a destra” può arrivare in ritardo o nel momento sbagliato. Poco, ma quanto basta per sbagliare strada.

Impostazioni da controllare: risparmio energetico, permessi di localizzazione e alta precisione

Prima di prendersela con il navigatore, vale la pena controllare alcune impostazioni di localizzazione. Il risparmio energetico, per esempio, può ridurre l’attività del GPS e dei servizi collegati. Succede soprattutto quando la batteria è bassa o quando lo schermo si spegne. È una funzione utile, certo, ma può rendere la posizione meno precisa proprio mentre si sta seguendo un percorso.

C’è poi il tema dei permessi dell’app. Se la localizzazione è consentita solo “durante l’uso”, in alcune situazioni il servizio può funzionare peggio quando lo smartphone va in blocco o quando l’app passa in secondo piano. Meglio dare un’occhiata alle impostazioni di sistema e verificare che l’app di navigazione abbia l’accesso alla posizione necessario per il tragitto in corso.

Su Android può aiutare attivare la localizzazione ad alta precisione, che mette insieme GPS, reti mobili, WiFi e sensori del dispositivo. Anche lasciare il WiFi attivo, senza collegarsi per forza a una rete, può migliorare la posizione: il telefono usa le reti rilevate nei dintorni come punti di riferimento. Su iPhone, allo stesso modo, conviene controllare che i servizi di localizzazione siano attivi e che l’app abbia le autorizzazioni corrette. Una verifica da meno di un minuto, spesso, evita parecchi giri a vuoto.

Bussola e accessori magnetici: la taratura rapida e gli oggetti da rimuovere

Se il navigatore mostra la posizione giusta ma la freccia punta dalla parte sbagliata, il problema può essere la bussola dello smartphone. Il sensore magnetico interno serve a capire l’orientamento del telefono. Quando è fuori taratura, l’app può leggere male il senso di marcia, soprattutto all’avvio della navigazione o mentre si cammina.

La correzione più comune è semplice: aprire l’app di mappe e muovere il telefono disegnando nell’aria un otto per qualche secondo, finché la bussola torna stabile. Molte app, quando rilevano un problema, mostrano direttamente l’avviso per ricalibrare. Nella maggior parte dei casi non serve fare altro.

Occhio anche agli accessori magnetici. Custodie con calamite, supporti da auto magnetici, agganci metallici e alcuni power bank possono disturbare il sensore. Se il navigatore continua a indicare la direzione sbagliata, conviene toglierli per qualche minuto e riprovare. Sembra un dettaglio, ma in città — tra palazzi, incroci stretti e segnale già debole — può fare la differenza tra la svolta giusta e un altro “ricalcolo in corso”.