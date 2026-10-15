Come programmare l'invio di messaggi su WhatsApp

Su WhatsApp potrebbe arrivare una novità attesa da tempo, capace di cambiare il modo in cui organizziamo conversazioni, promemoria e comunicazioni quotidiane direttamente nelle chat.

La funzione, individuata nella beta Android, non è ancora disponibile per tutti e i dettagli richiedono cautela. Tra orari di invio e gestione dei contenuti, emergono possibilità che potrebbero semplificare molte abitudini. Resta da capire quando WhatsApp renderà l’opzione accessibile al grande pubblico.

Dal beta test su Android al rilascio pubblico: cosa si sa sui tempi

Per ora la funzione non è disponibile per tutti. Secondo WABetaInfo, la possibilità di programmare messaggi su WhatsApp è entrata in beta test su Android ed è quindi riservata a un gruppo ristretto di utenti selezionati. È uno dei passaggi che di solito arrivano prima del rilascio più ampio, ma da Meta non è arrivata alcuna data ufficiale.

Già nel 2024 il responsabile di WhatsApp, Will Cathcart, aveva riconosciuto che la richiesta era frequente: “È una delle funzioni che gli utenti chiedono da tempo”, aveva detto rispondendo alla community. Al momento, però, resta una prova. Chi usa iPhone dovrà aspettare: non ci sono indicazioni precise sui tempi per iOS, né conferme su un eventuale lancio insieme ad Android.

Messaggi programmabili da 10 minuti a 2 settimane: come funziona

Il meccanismo, almeno nella versione in prova, sembra abbastanza semplice. Per programmare un messaggio WhatsApp, l’utente dovrà scrivere il testo nella chat e tenere premuto il tasto di invio, invece di toccarlo una sola volta. A quel punto si aprirà un menu con le opzioni per scegliere quando spedirlo.

Secondo le prime informazioni, si potrà andare da 10 minuti fino a 2 settimane più avanti. Una funzione comoda per inviare un promemoria di lavoro il mattino dopo, fare gli auguri a mezzanotte senza restare svegli o mandare un avviso a un gruppo a un’ora precisa.

I messaggi già programmati saranno visibili in un’area dedicata nelle informazioni della chat, raggiungibile toccando il nome del contatto. Da lì si potranno modificare o eliminare i messaggi programmati prima dell’invio. Una piccola rete di sicurezza, utile quando si cambia idea.

Foto, video e gruppi: i limiti della nuova funzione

La novità non riguarderà solo i testi. Nella beta è previsto anche il supporto a foto e video programmati, ma con un limite concreto: per ora si potrà pianificare un solo contenuto multimediale alla volta. Chi vorrà inviare più immagini dovrà quindi ripetere la procedura per ogni file.

C’è poi un aspetto legato alla privacy: chi riceve un messaggio programmato su WhatsApp non dovrebbe vedere alcun avviso sul fatto che sia stato preparato in anticipo.

Nei gruppi WhatsApp, invece, la regola è più precisa. Il messaggio programmato sarà consegnato solo a chi era già nel gruppo nel momento in cui è stata impostata la pianificazione. Chi entra dopo, anche prima dell’invio effettivo, non lo riceverà. Una scelta pensata per evitare che informazioni preparate per un certo gruppo di partecipanti arrivino anche a utenti non presenti al momento della programmazione.