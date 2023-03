Come proteggere codici fiscali e di sicurezza dagli hacker

Hacker e cybercriminali sono alla costante ricerca di vittime ma, contrariamente a quanto si possa pensare, il loro obiettivo potrebbe non essere direttamente il loro denaro.

Informazioni personali, come i codici fiscali, possono facilitare il furto d’identità (sempre più diffuso). Altri dati, come i numeri di carte di credito, possono non essere utilizzati direttamente dai criminali informatici ma, molto più semplicemente, rivenduti al miglior offerente.

Esiste dunque un modo per proteggere queste informazioni riservate senza correre rischi? Grazie a NordPass, famoso gestore di password, ciò è finalmente possibile.

Questo strumento infatti, va ben oltre la gestione delle parole d’accesso, offrendo uno spazio crittografato per proteggere in maniera efficace questo tipo di dati.

Codici fiscali e di sicurezza a rischio? Ecco come metterli al sicuro

NordPass è un servizio ideato e proposto dagli stessi sviluppatori di NordVPN, la celebre Virtual Private Network.

Questo prodotto si presenta con un password manager avanzato, capace di generare parole d’accesso robuste facili da condividere con familiari e colleghi. NordPass agisce tanto su password quanto su altri dati simili, offrendo piena protezione rispetto ai potenziali sguardi indiscreti.

Non solo: a rendere più interessante e funzionale il servizio vi è anche l’attuale promozione che lo riguarda.

Il piano Family, ideato per nuclei familiari, può infatti giovare di un taglio di prezzo consistente. Si parla di uno sconto del 53% sul prezzo di listino del piano biennale, il che porta NordPass a costare appena 2,79 euro al mese.

A rendere ancora più appetibile l’offerta vi è la politica di NordPass, con la garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni.

In conclusione, dunque, si tratta di un’opportunità imperdibile per proteggere tanto le proprie password quanto altri dati sensibili da qualunque minaccia del Web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.