Come proteggere il PC: ecco i 3 sistemi di protezione che non possono mancare

Negli ultimi anni, i rischi legati all’utilizzo del web si sono moltiplicati e massimizzare la sicurezza del proprio PC Windows o del Mac diventa sempre più importante. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario affidarsi ai software giusti che possono “alzare un muro” contro i pericoli del web e proteggere i propri dati.

La sicurezza del PC va incrementare su più livelli: è necessario puntare su di un antivirus in grado di individuare e rimuovere il software dannoso. Contemporaneamente, bisogna massimizzare la privacy della connessione tramite una VPN e non dimenticare di mettere al sicuro le password e i dati delle carte di pagamento ricorrendo ad un gestore di password ad alta sicurezza.

Questi tre livelli di protezione sono essenziali per la sicurezza del PC. Da notare che è possibile ad un’unica suite di protezione in grado di garantire una copertura su tutte e tre i livelli. Si tratta di McAfee Total Protection che offre antivirus, VPN e password manager ad un importo di 49,95 euro invece di 119,95 euro per un anno. La suite può essere attivata su 10 dispositivi diversi (Windows, macOS, Android e iOS) proteggendo tutta la famiglia.

Come proteggere il PC: ecco cosa serve per la massima sicurezza

La protezione del PC deve avvenire su più livelli. È necessario, infatti, dotare i propri dispositivi del software necessario per bloccare eventuale software dannoso, massimizzare la privacy e conservare in sicurezza i propri dati sensibili. Per raggiungere quest’obiettivo serve:

un antivirus in grado di individuare, bloccare e rimuovere malware e qualsiasi altro software in grado di danneggiare il proprio dispositivo

in grado di individuare, bloccare e rimuovere malware e qualsiasi altro software in grado di danneggiare il proprio dispositivo una VPN per massimizzare la privacy della connessione e bloccare il tracciamento

per massimizzare la privacy della connessione e bloccare il tracciamento un password manager per salvare in sicurezza le password dei propri account oltre che le credenziali di pagamento

Una scelta giusta è, quindi, affidarsi ad una suite di protezione 3 in 1 in grado di garantire un antivirus, una VPN ed un password manager. Una soluzione di questo tipo viene proposta da McAfee Total Protection che prevede un costo di 49,95 euro per un anno invece che 119,95 euro estendendo la protezione a ben 10 dispositivi tra PC, smartphone e tablet. L’offerta di McAfee può essere attivata dal link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.