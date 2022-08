Come provare un password manager gratis per 14 giorni

La gestione delle password, per molte persone, è un vero e proprio tasto dolente.

Tra chi utilizza la stessa per svariati servizi e chi, per tenerle a mente, adotta foglietti volanti, il guaio è sempre dietro l’angolo. Se smarrire una parola d’accesso può essere un problema, è ancora peggio quando questa viene rubata.

Il furto di una password non è un evento così raro. Se questa è legata a un social network può essere sì un problema ma contenuto: i dolori arrivano se la stessa è legata a caselle di posta elettronica o, ancora peggio, a piattaforme di home banking o simili.

Inutile sottolineare come questa eventualità sia potenzialmente disastrosa sotto il punto di vista economico.

Per proteggere questi dati riservati così preziosi, per fortuna, esistono alcuni software specifici. In questo senso, per chi si avvicina al settore, il consiglio è quello di affidarsi a 1Password.

Perché prediligere questo sistema invece dei tanti altri? Semplice: esso permette di provare gratuitamente la piattaforma per 14 giorni. Al termine di questa prova poi, è possibile scegliere se affidarsi a 1Password oppure optare per altre soluzioni.

Un password manager tra i migliori del settore gratis per 14 giorni

A rendere 1Password una delle migliori soluzioni nel settore dei password manager sono diversi fattori.

Si tratta di un sistema in grado di funzionare perfettamente su diversi sistemi operativi come:

macOS

Windows

Linux

iOS

Android

nonché su tutti i principali browser disponibili sul mercato attuale, da Chrome a Safari, senza dimenticare Edge, Firefox e Brave.

1Password permette di creare e gestire un numero illimitato di password (oltre che di numeri di carte di credito, che si salvano automaticamente e compilano i relativi campi quando necessario. L’autenticazione a due fattori poi, permette di rendere ancora più sicuro tale sistema.

La possibilità di ripristinare le password precedenti o quelle eliminate, abbinata all’assistenza via e-mail, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono ulteriori vantaggi da tenere in considerazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.