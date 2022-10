Come salvare il pianeta con una maglietta e un conto corrente

Flowe è noto per essere uno tra i pochi conti a zero costi che si prende anche cura dell’ambiente. Un connubio sinergico tra tecnologia e sostenibilità, che si traduce in una nuova iniziativa dedicata ai nuovi clienti. Coloro che apriranno un conto entro il 31 dicembre con il codice MAGLIETTA riceveranno in regalo 3 voucher per donare 3 tree-shirt: per ciascuna maglietta, Flowe pianterà insieme a zeroCO2 3 alberi in Guatemala.

#SpreadTheTreeShirt: come accedere alla promozione

“Cambiati e il mondo cambierà”: con questo motto, Flowe e Luke & Pole invitato tutti a fare la propria parte per un futuro più sostenibile. Tutte le tree-shirt sono realizzate in cotone 100% organico e riportano la scritta – nero su bianco – “Cambiati”. Ecco come fare per ottenere le 3 magliette in omaggio da regalare a chi vuoi e proseguire la catena della sostenibilità lanciata da Flowe:

Apri un conto Flowe entro il 31 dicembre: puoi farlo cliccando qui

entro il 31 dicembre: puoi farlo cliccando qui Inserisci in fase di registrazione il codice promo MAGLIETTA

Fai almeno un pagamento con carta di debito o prepagata entro il 17 gennaio 2023

Ricevi per e-mail 3 voucher per acquistare 3 tree-shirt sul sito di Luke & Pole

Per ciascuna tree-shirt, Flowe pianta 3 alberi in Guatemala. Non solo restituisce ossigeno a un Pianeta in affanno, ma aiuta anche le famiglie locali donando queste piante alla comunità affinché diventino fonte di sostentamento economico e alimentare. Sono già quasi 67 mila gli alberi piantati e 1297 le famiglie aiutate da Flowe in collaborazione con zeroCO2.

Prendi parte al cambiamento con Flowe: la prima carta in legno

Flowe è in tutto e per tutto un conto online, che offre tutte le funzionalità dell’home banking grazie una comoda applicazione per Android e iOS. L’aspetto più curioso è sicuramente la Flowe Card, una carta di debito in legno proveniente da foreste certificate. Quando richiedi la tua carta, Flowe ti dedica un albero in Guatemala per compensare la CO2. Un altro ne verrà piantato ogni 100 pagamenti. I tuoi alberi sono tracciati da un QR Code: puoi seguirne la crescita direttamente dall’app e visualizzare le fotografie che vengono pubblicate.

Flowe mette a disposizione tre piani, puoi visualizzarli a questo link. Ci sono “FAN”, l’opzione gratuita per attività quotidiane di base, “FLEX” a 2,50 euro al mese, smart e il più economico, e “FRIEND”, il più completo a 10 euro al mese. La community conta già più di 573 mila Flome: ricorda di iscriverti tramite questo link e di inserire il codice MAGLIETTA per regalare a chi vuoi 3 esclusive tree-shirt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.