Come scegliere il conto online: tutti i fattori da considerare per non sbagliare

Individuare il conto corrente giusto per gestire il proprio denaro richiede un’analisi delle proprie esigenze oltre che delle caratteristiche dei conti disponibili. Da tempo, oramai, la scelta giusta per chi cerca un nuovo conto corrente è rappresentata dai conti online.

Rinunciare ad un conto tradizionale per puntare su di una soluzione proposta da un istituto che opera esclusivamente online apre le porte ad un grande risparmio e non comporta alcuna reale rinuncia, al netto dell’assenza di un rapporto diretto con la filiale.

Tra le tante opzioni a disposizione di chi cerca un conto online c’è il conto VIABUY con carta di debito Mastercard abbinata. Si tratta di una soluzione completa che consente di effettuare e ricevere bonifici SEPA, potendo contare su di un IBAN personale e su varie opzioni per la ricarica e la gestione (interamente online) del conto.

Come scegliere il conto online più vantaggioso: ecco i fattori da considerare

Nella scelta del miglior conto online è necessario fare una serie di valutazioni. Per prima cosa, bisogna considerare i costi del conto, tenendo presente il costo di mantenimento (generalmente rappresentato dal canone mensile) e dalle eventuali commissioni applicate alle operazioni come i bonifici. In genere, i conti online presentano costi e commissioni minimi.

Da non trascurare, inoltre, è l’acceso ad uno strumento di pagamento. Ogni conto deve poter garantire la possibilità di utilizzare una carta di debito e/o una prepagata per fare acquisti, sia online che in negozio, e prelevare contanti con commissioni nulle o ridotte. Fondamentale, inoltre, è il ruolo degli strumenti di gestione.

Non essendoci una filiale, il conto online viene gestito in autonomia dal suo titolare. Di conseguenza, il canale Home Banking deve essere completo e deve essere possibile poter contare su di un’app in grado offrire una gestione completa tramite smartphone.

All’identikit del miglior conto online risponde in modo preciso il conto VIABUY con carta di debito Mastercard abbinata. Tale conto consente l’accesso a tutti i principali servizi bancari oltre alla possibilità di gestire tutto in autonomia.

Con VIABUY è possibile effettuare pagamenti in euro oltre che in valuta straniera (con una commissione di 2,75%). Tutti i bonifici in uscita in area SEPA sono gratuiti e ci sono varie modalità per poter effettuare la ricarica del saldo del conto corrente.

Per scoprire le caratteristiche di VIABUY e richiederne l’attivazione è possibile consultare il sito ufficiale:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.