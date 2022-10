Come scegliere il nome più adeguato per un'azienda

Il nome di un’azienda è il primo biglietto da visita mostrato a un potenziale cliente. Per questo motivo è uno tra i passaggi più importanti per gli imprenditori: insieme al team di FINOM ti parleremo dell’importanza del nome insieme ad alcuni consigli su come scegliere quello più adeguato per una nuova azienda.

Come scegliere il nome di un’azienda: consigli pratici

Se non sai che pesci pigliare, segui questi consigli: ti aiuteranno a scegliere il nome più adeguato per la tua attività.

Non usare parole esistenti , ma inventane di nuove. Twitter, ad esempio, si è inventato di sana pianta il proprio nome, basandosi su un suono familiare – ovvero il cinguettio degli uccellini. Se ti senti creativo, prova questa strategia per dare vita al tuo nuovo brand.

, ma inventane di nuove. Twitter, ad esempio, si è inventato di sana pianta il proprio nome, basandosi su un suono familiare – ovvero il cinguettio degli uccellini. Se ti senti creativo, prova questa strategia per dare vita al tuo nuovo brand. Usa un acronimo . Non puoi o non vuoi inventare nuove parole, oppure il nome che vorresti è troppo lungo? Accorcialo attraverso un acronimo: proprio come ha fatto IKEA.

. Non puoi o non vuoi inventare nuove parole, oppure il nome che vorresti è troppo lungo? Accorcialo attraverso un acronimo: proprio come ha fatto IKEA. Unisci più parole , ma significative. Non solo accostandole, ma anche mischiandole tra loro. Un esempio è Adidas, che unisce il nome e il cognome del suo fondatore (Adolf Dassler).

, ma significative. Non solo accostandole, ma anche mischiandole tra loro. Un esempio è Adidas, che unisce il nome e il cognome del suo fondatore (Adolf Dassler). Più è semplice, meglio è . Nessuno ricorda i nomi troppo complicati: è meglio orientarsi verso qualcosa che sia facile da leggere e da pronunciare, che possa restare impresso nella mente e nella memoria delle persone.

. Nessuno ricorda i nomi troppo complicati: è meglio orientarsi verso qualcosa che sia facile da leggere e da pronunciare, che possa restare impresso nella mente e nella memoria delle persone. Pensa al potenziale logo dell’azienda . Se vuoi che sia presente anche il nome dell’azienda, allora dovresti scegliere un nome breve e conciso. Uno troppo lungo stonerebbe o sarebbe troppo difficile da inserire.

. Se vuoi che sia presente anche il nome dell’azienda, allora dovresti scegliere un nome breve e conciso. Uno troppo lungo stonerebbe o sarebbe troppo difficile da inserire. Verifica la disponibilità del dominio online e, una volta appurato che non esista nessun’altra azienda con lo stesso nome, registralo presso la Camera di Commercio.

Perché è importante scegliere un buon nome?

Come abbiamo già spiegato in apertura, il nome è il primo, vero biglietto da visita di una attività. Il suo compito è quello di introdurre l’azienda a potenziali clienti, facendo loro immediatamente intuire di cosa si occupa e cosa può offrire, perciò è meglio evitare nomi che non ne limitino l’espansione. Inoltre, il nome è obbligatorio quando si avvia una nuova attività: è necessario inserirlo nella documentazione ufficiale e nelle fatture.

Con FINOM puoi inserire il nome scelto direttamente in fase di registrazione: una funzionalità utilissima, perché da quel momento il sistema di fatturazione integrato di FINOM lo includerà automaticamente in ogni fattura, risparmiandoti la fatica di farlo manualmente. Inoltre, con un account business è possibile gestire i conti relativi all’attività, ottenere cashback e gestire la contabilità anche da cellulare.

Tutti i vantaggi di FINOM

FINOM offre un conto di pagamento dedicato a imprese e professionisti con partita IVA. Tra i suoi vantaggi principali, impossibile non nominare l’IBAN italiano, le carte fisiche e virtuali incluse e tutte le principali funzionalità di un conto corrente tradizionale, con servizi per gestire attività amministrativa e contabile. Un esempio è la fatturazione elettronica integrata, ma FINOM offre anche conservazione dei documenti su cloud, digitalizzazione degli scontrini, categorizzazione delle spese, pianificazione dei risparmi su wallet dedicato e gestione autonoma della dichiarazione dei redditi.

Insomma: un ottimo strumento per coloro che hanno appena aperto la propria attività e cercano un servizio che possa concretamente aiutarli nella fatturazione. Se richiedi FINOM a questo link, puoi ottenere 6 mesi gratis sul piano Start e un mese di prova gratuita su tutti gli altri piani estesi. L’attivazione è semplicissima, basterà compilare un breve questionario, scaricare l’applicazione e completare il riconoscimento dell’identità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.