Come vedere il Grande Fratello in streaming all'estero

Il Grande Fratello, reality show di Canale 5 in onda dal 2000, è uno dei programmi più amati dagli italiani all’estero, in particolare dal pubblico più giovane. Ma mentre in Italia è sufficiente sintonizzarsi sulla rete ammiraglia Mediaset o aprire l’app Mediaset Infinity per guardarlo, fuori dall’Italia le cose non stanno proprio così. Al di là dei confini italiani, infatti, i contenuti di Mediaset Infinity sono bloccati.

Esiste però una soluzione pratica. Per vedere il Grande Fratello in streaming all’estero occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione dall’Italia e superare così il blocco geografico. Al momento, per rapporto qualità-prezzo, la migliore VPN è quella offerta da NordVPN, in questi giorni in promo a 3,99 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro, con in più la possibilità di ricevere 3 mesi extra gratuiti e regalarli a un proprio amico.

Come guardare il Grande Fratello all’estero

La visione in streaming all’estero del Grande Fratello richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN.

Per quanto riguarda quest’ultima, il servizio di riferimento in Italia è NordVPN, forte di una connessione Internet il doppio più veloce rispetto alla concorrenza e funzionalità extra per la sicurezza che assicurano una privacy online per ciascun utente impareggiabile dalla concorrenza.

Il piano di due anni di NordVPN è in promo a 3,99 euro al mese per 24 mesi anziché 8,29 euro, con sconti fino al 63%. In più, la promozione attuale prevede la possibilità di regalare a una persona cara tre mesi di abbonamento gratis.

Dopo aver completato la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare il Grande Fratello, quindi effettua l’accesso al tuo account e seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia, in modo da far credere al provider di rete che ti stai collegando dal nostro Paese.

Così facendo, sbloccherai in automatico la visione dei contenuti di Mediaset Infinity e di tutte le altre piattaforme streaming.

Tornando a noi, ora non ti resta che aprire l’app Mediaset Infinity, selezionare il riquadro dedicato al Grande Fratello di Alfonso Signorini e goderti la puntata.

