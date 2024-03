Come vedere L'amica geniale in streaming dall'estero

L’amica geniale è la serie televisiva firmata RAI tratta dai romanzi di Elena Ferrante e che è stata un grande successo di critica e pubblico. Lo show offre uno sguardo avvincente sugli incontri e sugli scontri della vita di Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, due ragazze cresciute insieme in un quartiere popolare di Napoli in un Italia in continua evoluzione.

Per recuperare tutte le puntate in streaming ti basta collegarti alla piattaforma RaiPlay, disponibile gratuitamente. Se ti trovi all’estero però questo procedimento sarà impossibile per via del blocco territoriale: usando NordVPN, tuttavia, puoi aggirarlo facilmente.

Guarda l’amica geniale in streaming dall’estero con NordVPN

Il procedimento è davvero molto semplice e te lo spieghiamo tramite questi passaggi:

Acquista un abbonamento a NordVPN scegliendo tra uno dei piani disponibili in offerta Scarica l’applicazione di NordVPN sul dispositivo o sui dispositivi che hai scelto per effettuare la visione Apri NordVPN e seleziona un server italiano Apri RaiPlay, seleziona L’amica geniale e dai inizio allo streaming

Selezionando un server italiano tramite NordVPN, infatti, simulerai di fatto la tua presenza sul nostro paese anche se in realtà ti trovi da tutt’altra parte. Un espediente utile per accedere ai tuoi abbonamenti anche se non ti trovi in Italia, ma anche per navigare in privato sicuro ed anonimo con una serie di protezioni che ti mettano al sicuro dai malintenzionati.

