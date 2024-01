Come vedere Sinner-Djokovic in streaming dall'estero

Alle 4:30 (ora italiana) della notte tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, Jannik Sinner e Novak Djokovic scenderanno in campo alla Rod Laver Arena di Melbourne per la semifinale dell’Australian Open. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN con il piano Start, che include la diretta televisiva dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. All’estero però non basta essere abbonati a DAZN.

Per vedere Sinner-Djokovic in streaming dall’estero occorre attivare una VPN, servizio che consente di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete ai contenuti di DAZN trasmessi fuori dall’Italia. E la migliore VPN oggi disponibile è NordVPN, in termini di velocità di connessione e di sicurezza garantita ai suoi utenti grazie a funzionalità avanzate ed esclusive.

Australian Open: come vedere in streaming Sinner-Djokovic dall’estero

La visione dall’estero della semifinale dell’Australian Open tra Sinner e Djokovic richiede la sottoscrizione del piano Start di DAZN e una VPN.

Per attivare il piano Start di DAZN collegati a questa pagina del sito ufficiale e seleziona il pacchetto di abbonamento a 11,99 euro al mese, con pagamento annuale dilazionato. Incluso nel prezzo, oltre ai canali Eurosport, anche la visione di Eurolega, Lega Serie A Basket, volley, UEFA Women’s Champions League, boxe, rugby e una selezione di partite di NFL.

In seguito puoi passare all’attivazione della VPN. In queste ore il piano di 2 anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi, con 3 mesi extra in regalo e sconti fino al 63%. La promo non sarà valida ancora a lungo.

E dopo aver completato la sottoscrizione della VPN, procedi come descritto qui di seguito:

Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove vuoi seguire l’incontro di tennis. Esegui il login al tuo account. Seleziona un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare così le restrizioni geografiche. Apri l’app DAZN. Collegati ai canali Eurosport e goditi la partita.

È davvero tutto, ora puoi guardare in streaming il match Sinner-Djokovic dell’Australian Open anche all’estero, senza alcun tipo di interruzione o blocco.

