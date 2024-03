Come vedere Striscia la notizia in streaming dall'estero

Se vuoi vedere le puntate di Striscia la Notizia in diretta streaming oppure on demand devi accedere alla piattaforma Mediaset Infinity. Ma se ti trovi all’estero potresti trovare delle difficoltà a causa delle restrizioni geografiche. Per fortuna puoi superarle grazie a NordVPN, una delle VPN più affidabili e sicure del mercato.

Con NordVPN guardi Striscia la Notizia da qualsiasi parte del mondo

Striscia la Notizia, il celebre programma satirico che dal 1988 smaschera con ironia e acume le incongruenze della società italiana, è un appuntamento fisso per molti. Se per vari motivi ti trovi all’estero e non vuoi perdere i servizi degli inviati di Striscia, usando NordVPN potrai mascherare il tuo indirizzo IP reale con uno italiano. Questo ti permetterà di accedere senza problemi a Mediaset Infinity. In più, i server di NordVPN offrono connessioni veloci e stabili, ideali per lo streaming senza interruzioni o buffering.

Il funzionamento di NordVPN è molto intuitivo e semplice. Una volta attivato l’abbonamento, con prezzi a partire da soli 3,99 € al mese, scarica l’app di NordVPN sul dispositivo che utilizzi per lo streaming. Connettiti a un server italiano e poi accedi alla piattaforma Mediaset con le tue credenziali. Ti segnaliamo che con un singolo abbonamento puoi attivare NordVPN su 6 dispositivi in contemporanea.

Oltre ad aggirare le restrizioni geografiche, navigando con NordVPN attiva, avrai maggiore sicurezza e privacy. La tua connessione sarà crittografata e avrai un sistema che blocca i malware e impedisce il tracciamento pubblicitario, inclusi i fastidiosi banner e popup.

Al momento le offerte migliori sono riservate ai piani biennali, con sconti fino al 67%. Per seguire Striscia La Notizia dall’estero, ma anche tutti gli altri contenuti trasmessi dalle piattaforme streaming italiane, è sufficiente il piano Standard a soli 3,99 € al mese.

Per questi motivi se vuoi avere accesso a uno streaming libero e senza restrizioni, visita ora il sito ufficiale NordVPN, scegli il piano che preferisci e abbonati prima che finiscano gli sconti.

