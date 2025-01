Comfort assicurato con il Mouse Ergonomico Verticale Logitech a mini prezzo

Se vuoi rendere ancora più efficiente ed ordinata la tua postazione di lavoro, ti consigliamo il Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift! Oggi è disponibile su Amazon a soli 54 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita e potrai programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift: massima versatilità e comodità

Il Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift è un gadget innovativo che permette di ottimizzare il tuo setup di stuido o di lavoro, rendendolo più efficiente ed ordinato che mai.

È ottimale per mani destre medio-piccole e si contraddistingue per una morbida impugnatura e un comodo appoggio per il pollice: in questo modo è assicurato un comfort extra anche dopo ore e ore di utilizzo. Nello specifico, a differenza dei modelli tradizionali, questo mouse vanta una forma verticale a 57 gradi che aiuta a rilassare i polsi e promuove una postura più naturale dell’avambraccio, offrendo comfort e produttività anche per un’intera giornata di lavoro.

La modalità di utilizzo è resa ancora più semplice grazie ad una serie di pulsanti personalizzabili e facili da raggiungere. Tra l’altro i suoi click sono super silenziosi e possiede la SmartWheel che garantisce uno scorrimento fluido su qualsiasi tipologia di superficie.

Infine, la connessione è versatile in quanto potrai collegarti sia via Bluetooth Low Energy che con Logi Bolt USB a Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS o Linux.

Oggi il Mouse Ergonomico Verticale Logitech Lift è disponibile su Amazon a soli 54 euro con un mega sconto del 33%. La spedizione è gratuita e potrai programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.