Comfort ottimale, design elegante e bassi potenti: Marshall Minor III True Wireless SVENDUTE

Le Marshall Minor III True Wireless sono un'esplosione di libertà musicale. Queste cuffie in-ear Bluetooth offrono un'esperienza audio senza fili di altissima qualità, combinando la rinomata raffinatezza del suono Marshall con la comodità e la flessibilità delle cuffie wireless.

Marshall Minor III True Wireless, un gioiello di auricolari

Con un design elegante e minimalista, le Minor III True Wireless offrono un comfort ottimale grazie alla loro forma ergonomica che si adatta perfettamente all’orecchio. Con un peso leggero e una vestibilità stabile, queste cuffie sono ideali per l’ascolto in movimento, garantendo un comfort prolungato anche durante le sessioni di ascolto più lunghe.

Dotate di una batteria che offre fino a 25 ore di riproduzione continua con una singola carica, le Minor III True Wireless ti permettono di goderti la tua musica preferita per tutta la giornata senza preoccuparti di doverle ricaricare frequentemente. Inoltre, grazie alla custodia di ricarica inclusa, puoi facilmente ricaricare le cuffie quando non le stai utilizzando, garantendo che siano sempre pronte all’uso.

Dal punto di vista audio, le Marshall Minor III True Wireless offrono un suono eccezionale, con bassi potenti, medi nitidi e alti cristallini. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, puoi goderti una connessione stabile e senza interruzioni con il tuo dispositivo, mentre i driver dinamici da 5,8 mm assicurano un suono pieno e coinvolgente in ogni genere musicale.

In conclusione, le Marshall Minor III True Wireless sono la scelta ideale per chiunque desideri un’esperienza audio senza compromessi, con la libertà e la comodità delle cuffie Bluetooth. Con il loro design elegante, la lunga durata della batteria e la qualità del suono rinomata di Marshall, queste cuffie ti permettono di vivere la musica in modo completamente nuovo, ovunque tu vada.

