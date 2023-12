Comode, dal suono straordinario e con tasti per gestire musica e chiamate: le cuffie JBL sono ORA in OFFERTA!

Le cuffie Jbl tune 710 bt sono over-ear wireless bluetooth, con la funzione pure bass, pieghevoli senza fili con comodissimo padiglione imbottito, con tastini pergestire chiamate e brani in ascolto, fino a 50 ore di autonomia. Puoi prenderle in offerta con colore nero con l’8% di sconto, quindi le paghi solo 73,35 euro!

Cuffie Jbl tune 710 bt: le caratteristiche

Con l’inconfondibile suono JBL Pure Bass e driver da 40 mm, le cuffie JBL TUNE 710 BT permettono di riprodurre in modalità wireless un audio di elevata qualità con bassi potenti. Con Google Fast Pair le cuffie si connettono al tuo dispositivo Android; passa in modo semplice da un video sul tuo tablet a una chiamata sul tuo cellulare con la funzione multipoint. Controlla facilmente il suono, gestisci le chiamate e attiva gli assistenti vocali con il pulsante sul padiglione destro; puoi inoltre ripiegarle in una forma compatta per portarle sempre con te.

Grazie alla batteria ricaricabile, la cuffia JBL ti assicura fino a 50 ore di riproduzione audio e con una ricarica veloce di soli 5 minuti avrai 3 ore di musica. Nella confezione troverai: 1 x Cuffie JBL Tune 710 BT, 1 x Cavo di Ricarica USB Type-C, 1x Cavo Audio Rimovibile, 1 x Scheda di Sicurezza, 1 x Guida Rapida.

Le cuffie Jbl tune 710 bt sono cuffie straordinarie. Puoi prenderle in offerta con colore nero con l’8% di sconto, quindi le paghi solo 73,35 euro!

