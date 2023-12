Comodissime sneakers Sumateng in OFFERTA: se hai questa taglia risparmi il 27%!

Sumateng è una scarpa da ginnastica unisex per tutte le occasioni, una comodissima sneakers per il tempo libero, l’attività sportiva, il lavoro. Su Amazon c’è un’offerta interessante che riguarda tutti i numeri, dal 34 al 46! Puoi scegliere tra tantissime combinazioni di colori. Per esempio, il colore rosso-nero in taglia 45 le paghi solo 32,05 euro grazie allo sconto del 27%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Sneakers Sumateng: le caratteristiche

La suola adotta un design del cuscino d’aria, che rende le sneaker Sumateng hanno una buona funzione di assorbimento degli urti. Rende i tuoi piedi comodi sia in corsa, a piedi o in piedi. Materiale esterno: le scarpe da corsa Sumateng utilizzano tomaie in mesh traspirante per mantenere i piedi asciutti e traspiranti durante le lunghe corse.

Materiale interno: la fodera interna è morbida, confortevole e traspirante. Questo paio di sneakers presta particolare attenzione al design confortevole del tallone, che non strofinerà la caviglia. Tipo di chiusura: stringata.

