Comodissimo Ferro da stiro verticale a META' PREZZO: sfrutta il Coupon e pagalo solo 14 euro!

OLAYMEY ha ideato questo ottimo Ferro da Stiro Verticale con potenza da 700W, si tratta di una Stiratrice verticale portatile a vapore che elimina rughe e grinze. Ideale anche per portarla in viaggio e avere sempre indumenti pronti. Sfrutta il Coupon del 50% e pagalo solo 14,99 euro!

OLAYMEY Ferro da Stiro Verticale: le caratteristiche

OLAYMEY ferro da stiro a vapore verticale impiega solo 40 secondi per preriscaldare e può raddrizzare qualsiasi elemento rapidamente e facilmente. È perfetto per rinfrescare uno o più oggetti in qualsiasi momento senza usare assi da stiro. Basta premere il pulsante vapore per riscaldare il vapore, e la luce rossa sull’interruttore indica che il riscaldamento è completato, la macchina inizierà a funzionare. Questo rende molto più facile stirare. Il nuovo tipo di stiratrice verticale automatica ha una progettazione impermeabile unica, che può prevenire spruzzi o fuoriuscite di acqua. Si prega di non superare il valore “massimo” del riempimento di acqua. Se il raddrizzatore a vapore si surriscalda o se l’acqua nel serbatoio è insufficiente, la macchina per stirare appesa si spegne automaticamente.(l’angolo di inclinazione non deve essere superiore a 35°).

Grazie al suo corpo sottile e alla sua maniglia ergonomica, il macchina da stirare vertical pesa solo 460 grammi, rendendolo leggero e comodo da portare con sé durante il viaggio. Le ferro vapore verticale risparmiano energia prendendo 700W ogni 7-10 minuti. Con un serbatoio di grande capacità da 120ml si può riempire direttamente l’acqua sotto il rubinetto o con uno speciale misurino. Questa stiratrice camicie automatica usa l’amplificazione dell’impulso e la tecnologia di atomizzazione tripla per fornire vapore secco su nanoscala ad alta temperatura e pressione in modo che i vestiti possano essere indossati istantaneamente senza umidità o macchie. Esso disinfetta profondamente e rimuove il 99,99% di batteri e acari della polvere. Questo ferro da vapore ha la funzione di stirare/sterilizzare/pulire e umidificare. Può produrre alta pressione e vapore concentrato. Il vapore a pieno regime è migliore se si scarica 18g di vapore al minuto. Una forte e continua scarica del vapore rende molto più facile stirare. Questo stiro verticale è adatto a tutti i tipi di abbigliamento, come biancheria naturale, seta fine, vestiti, abbigliamento sportivo, giocattoli di pugilato, etc.

