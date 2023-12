Comodissimo Pouf Contenitore imbottito e molto capiente a soli 31 euro!

SONGMICS è un Pouf contenitore, che funge anche da Cassapanca contenitore, capienza da 80 Litri, con coperchio ribaltabile imbottito così da potersi sedere. Grande 38 x 76 x 38 cm, di un elegante colore Bianco. Oggi lo paghi solo 31,99 euro, grazie allo sconto del 6%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri SONGMICS Pouf contenitore

Non dovrai più sollevare ogni volta l’intero coperchio del contenitore rimuovendo tutto quello che vi hai appoggiato per prendere oggetti al suo interno, questo pouf contenitore può essere aperto da entrambi i lati per un uso agevole. La cassapanca contenitore di 38 x 76 x 38 cm vanta una capacità di 80L, abbastanza spaziosa per cuscini, coperte, vestiti. Nascondi tutto alla vista in questo contenitore e liberati dal caos stressante.

Fatta in MDF, rinforzata da un supporto metallico e ben imbottita di spugna, la cassapanca con max portata di 300 kg ti reggerà stabilmente e comodamente; la superficie è piacevole al tatto e facile da pulire. Grazie al design pieghevole e alle poche parti, avrai montato questa cassapanca contenitore in poco tempo per combattere il disordine; basta ripiegarla quando non la usi per risparmiare spazio prezioso. Serve come un poggiapiedi confortevole in soggiorno, uno sgabello per il cambio delle scarpe nell’ingresso, una panca da letto in camera o un contenitore: questa cassapanca è un tuttofare vero e proprio!

SONGMICS è un Pouf contenitore che oggi paghi solo 31,99 euro, grazie allo sconto del 6%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

