COMODISSIMO tavolino pieghevole per Laptop e non solo in OFFERTA: approfitta del DOPPIO SCONTO!

AirOpen è un tavolino pieghevole ideale per usare il laptop a letto, ma può essere molto comodo anche come piccolo tavolino da pavimento. Si rimuove facilmente grazie alle dimensioni ridotte. Ha anche un cassettino laterale e due porta-oggetti. Oggi lo paghi solo 54 euro, grazie al doppio sconto 5% + Coupon del 5% da applicare con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

AirOpen tavolino pieghevole: le caratteristiche

Il tavolino da letto può sopportare fino a 40 kg, adatto per casa, dormitorio e ufficio, può essere posizionato sul letto, divano, finestra, pavimento o piano del tavolo, può essere utilizzato per lavorare, studiare, leggere, mangiare e gioca. Il vassoio da letto è molto portatile e può aiutarti anche in un picnic. Gli angoli del tavolo di questo tavolo letto sono rotondi e possono essere utilizzati come tavolo da gioco per bambini senza preoccuparsi di collisioni. La dimensione del desktop tavolo da letto è 60 (L) x 34 (L) e può essere utilizzata per laptop da 11-17 pollici. Include 1 cassetto per cancelleria o altri piccoli oggetti; 1 supporto per tablet(lunghezza laterale < 25 cm) e cellulare per guardare film o videochiamate; 1 cornice per laptop, impedisce efficacemente lo scivolamento del laptop; 1 morbida tappetino per mouse in silicone per proteggere il polso.

E’ regolabile in altezza con gambe del tavolo sollevabili in lega di alluminio, che possono essere regolate su 5 livelli (24-26-28-30-32 cm) di altezza tramite bottoni a molla su ciascuna gamba. Tutto quello che devi fare è sollevare il piano del tavolo per regolare l’altezza in base alle tue esigenze. Se vuoi abbassare il scrivania letto, tieni premuto il pulsante sulla gamba per regolare. Ha 4 angoli (0~36°) per un’esperienza d’uso confortevole. L’angolazione del desktop può essere facilmente regolata premendo i pulsanti ai lati del scrivania portatile. Non richiede assemblaggio, le gambe del tavolo sono pieghevoli, apri le gambe del tavolo per utilizzarlo, solo 3 secondi. Quando non viene utilizzato, può essere posizionato accanto al letto o dietro la porta senza occupare spazio. Le gambe del tavolo sono dotate di cuscinetti antiscivolo, che sono antiscivolo ed evitano di graffiare il pavimento o il piano del tavolo.

