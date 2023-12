Comodissimo zaino da trekking o campeggio in OFFERTA a soli 20 euro: porti tutto quello che ti serve!

Questo Zaino prodotto da Igolumon è ideale per il Trekking, il campeggio, le escursioni, ma anche la palestra. La capienza è di 40 Litri e ha varie tasche. Il design minimalista lo rende Unisex e per tutte le età. Oggi puoi farlo tuo a soli 23,40 euro, grazie allo sconto del 5%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Zaino Igolumon da trekking: le caratteristiche

Zaino da trekking in ripstop di alta qualità e nylon resistente all’acqua, facile da pulire, ultra leggero e resistente. È dotato di cerniere metalliche SBS per impieghi gravosi ed è rinforzato nei punti di maggiore sollecitazione per garantire una durata a lungo termine per affrontare le attività quotidiane. Gli spallacci in rete traspirante e l’imbottitura in schiuma riducono la pressione sulle spalle e prevengono la sudorazione. Ha uno scomparto principale con cerniera, due tasche anteriori con cerniera, due tasche laterali in rete e una tasca posteriore in PVC impermeabile per separare il bagnato dall’asciutto. Le ampie tasche consentono di organizzare tutto, come tenda, bastoncini da trekking, laptop, vestiti e così via.

Lo zaino da trekking è stampato con marcature riflettenti per migliorare la sicurezza sulle strade buie. La clip sul fondo contiene il sacco a pelo e il materassino. Passanti laterali per il fissaggio dei bastoncini da trekking. Anello a D per appendere torce e occhiali da sole. Un cordoncino regolabile sul davanti mantiene i guanti in posizione. La lunghezza degli spallacci è regolabile. Gli spallacci in rete con un’abbondante imbottitura in schiuma aiutano a ridurre la pressione sulle spalle. La cinghia pettorale con fibbia a fischietto aiuta a fissare saldamente lo zaino. È possibile regolare la tenuta in base alle esigenze. Lo zaino da trekking e gli spallacci sono dotati di cuciture rinforzate in modo che il materiale non si strappi facilmente anche in caso di carichi pesanti. Pesa solo 0,55 kg, si ripiega facilmente nella propria tasca per essere riposto e misura solo 27 x 27 cm. Una volta aperto, lo zaino ha una grande capacità di 40 litri ed è perfetto per tutti i vostri oggetti di viaggio.

