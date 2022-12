Compatta, versatile e scontata del 49%: DJI Action 2 Power Combo è la cam da comprare

DJI è uno dei marchi leader mondiale nel settore dei droni civili e della tecnologia fotografica creativa. Tra i suoi prodotti migliori c’è senza ombra di dubbio questa DJI Action 2, un’action cam potente e intuitiva dedicata in particolare agli appassionati di sport estremi. Questo portento di camera è in questo momento in offerta su Amazon al prezzo di 204€, ovverosia scontata del 49% (prezzo di listino: 399€). Grazie a una batteria che consente agli utenti di affrontare qualsiasi condizione e a funzioni di ripresa innovative per una nuova prospettiva creativa, è l’action cam più versatile, compatta e affidabile attualmente disponibile sul mercato.

DJI Action 2 ti spinge oltre ogni limite creativo

DJI Action 2 è stata progettata quale soluzione unica per immortalare uno stile di vita attivo, indipendentemente da quanto sia avventuroso. Oltre a essere compatta così da non occupare spazio nella tua borsa da viaggio, presenta un innovativo design magnetico che ti consente di intercambiare facilmente gli accessori, consentendoti di riprendere i tuoi migliori momenti all’istante. Insomma, aggancia uno dei diversi accessori di Action 2 e scopri modi nuovi e creativi per riprendere le tue avventure registrando video in 4K/120 fps.

La fotocamera è dotata di un sistema di montaggio integrato che la fissa istantaneamente e in modo sicuro a manubri, caschi e altro ancora, ottimizzando il sistema a rilascio rapido attraverso l’aggiunta di alcune tacche, per una tenuta bloccata e resistente agli urti. Con il cordino magnetico e la fascia magnetica, puoi inoltre “indossare” questa leggerissima fotocamera sulla testa o sul petto e riprendere il mondo intorno a te.

In un mondo guidato dai social media c’è sempre più bisogno di acquisire immagini e video di qualità, immortalando ogni momento avvincente delle proprie avventure e DJI Action 2 soddisfa in pieno tale requisito. Anche perché ti offre numerosi hardware e software all’avanguardia per stare al passo con il tuo stile di vita dinamico. Con l’app DJI Mimo, per esempio, puoi filmare, modificare e condividere gli highlights di ogni tua avventura, mentre puoi usare il tuo smartphone per gestire e trasferire foto e video in un lampo.

Organizzarsi non è mai stato così facile. Ora questo gioiello di action camera può essere tuo a un prezzo decisamente vantaggioso: in questo momento è infatti in offerta su Amazon al prezzo di 204€, ovverosia scontata del 49%. Il tutto con le spedizioni gratuite di Prime.

