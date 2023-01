Compatto e versatile, il TECLAST P80T è il miglior tablet 8'' per qualità-prezzo (67€)

I tablet da 8” sono ancora tra i modelli più ricercati sul mercato, nonostante la forte concorrenza di smartphone sempre più grandi e modelli da 10” sempre più “presenti”. Complice le loro dimensioni, infatti, restano comunque i compagni ideali di coloro che amano portarsi sempre dietro un comodo “alleato” di lavoro per le operazioni più comuni, e un “amico” con il quale godersi una buona lettura o la visione di film e serie TV ovunque ci si trovi.

Oggi anche tu, se vuoi, hai l’occasione per assicurartene uno e con appena 67€. Parliamo dell’ottimo Teclast P80T, grazie allo sconto del 32% offerto da Amazon sul prezzo di listino (99€). Il tutto con le spedizioni gratuite per i clienti Prime.

TECLAST P80T: piccolo e versatile

Compatto e leggero, il Teclast P80T è comunque dotato di una buona potenza hardware, tale da garantirgli d soddisfare le esigenze di gran parte dell’utenza. A muovere tutto c’è infatti un processore Allwinner A133 quad-core a 64 bit, una piattaforma SoC altamente integrata con una frequenza massima di 1,6 GHz.

Agendo in combinazione con la ROM da 32G, la CPU può di fatto soddisfare pienamente le esigenze di applicazioni e supporti, oltre a supportare l’espansione della scheda TF a 512 GB. In questo modo il dispositivo può essere utilizzato in maniera versatile per lavoro, studio e divertimento. La memoria di esecuzione da 3GB recentemente aggiornata consente infatti a più applicazioni di essere eseguite in sincronia, rendendo il tablet “multifunzionale”.

Al resto pensano l’oS Android 12, con tutte le specifiche del caso, e l’ottima capacità della batteria da 4000 mAh il cui sistema è ottimizzato con il processore per garantire un tempo di utilizzo della macchina più lungo di circa 7-8 ore. Insomma, questo Teclast è un vero e proprio gioiellino che può rivelarsi utile da portarsi sempre dietro. Oggi puoi farlo tuo a un prezzo irrisorio, ovverosia con appena 67€, grazie allo sconto del 32% offerto da Amazon sul prezzo di listino (99€). Il tutto con le spedizioni gratuite per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.