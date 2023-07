Compatto, potente, ruota a 90° e 180° e costa una miseria (12€): questo avvitatore elettrico è una BOMBA

L’avvitatore elettrico Goldsea è uno strumento versatile e pratico che semplifica le tue attività di avvitatura. Con la sua potenza di 3.6 Nm, è in grado di affrontare una vasta gamma di lavori, sia che tu stia montando mobili, fissando quadri alle pareti o eseguendo piccole riparazioni domestiche. Un gioiellino di tecnologia che tra l’altro oggi ti costa appena 12€ applicando il coupon sconto su Amazon, che taglia il prezzo finale del 50%. Le spedizioni sono gratis.

Avvitatore elettrico Goldsea: piccolo, potente ed economico

Una delle caratteristiche distintive dell’avvitatore elettrico Goldsea è la sua capacità di ruotare a 90° e 180°, consentendoti di raggiungere anche gli angoli più stretti e difficili da raggiungere. Questa flessibilità ti permette di lavorare comodamente in diversi spazi, senza dover fare contorsionismi per avvitare o svitare.

L’avvitatore è dotato di un LED integrato che illumina l’area di lavoro, consentendoti di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa funzione è particolarmente utile quando ti trovi in spazi angusti o poco visibili. Con il suo design compatto e leggero, l’avvitatore elettrico Goldsea è comodo da impugnare e da utilizzare per lunghe sessioni di lavoro senza affaticare le tue mani.

La batteria al litio da 1300mAh garantisce una lunga durata e può essere facilmente ricaricata tramite il cavo USB incluso. Inoltre, l’avvitatore viene fornito con un connettore che ti consente di utilizzare punte e accessori diversi in base alle tue esigenze. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare l’avvitatore elettrico Goldsea su Amazon e rendi le tue attività di avvitatura più facili e efficienti spendendo solo 12€ applicando il coupon sconto sulla pagina del prodotto, che taglia il prezzo finale del 50%. Le spedizioni sono gratis.

