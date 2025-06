Completa il tuo desk setup con la tastiera Logitech Signature K650 (sconto del 15%)

La Logitech Signature K650 si presenta come una tastiera wireless pensata per chi desidera migliorare il comfort e la produttività nella digitazione quotidiana. Attualmente disponibile al prezzo scontato di 49,90€, offre un risparmio del 15% rispetto al costo originale di 58,99€.

Logitech Signature K650: la tastiera che non può mancare sulla tua scrivania

Uno degli aspetti più interessanti della K650 è il suo design ergonomico. Dotata di un poggiapolsi integrato, questa tastiera garantisce una posizione naturale delle mani, riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro. I tasti, caratterizzati da una bassa rumorosità, assicurano un’esperienza di digitazione silenziosa, ideale per ambienti condivisi o situazioni in cui è importante mantenere la concentrazione.

Un altro elemento distintivo della K650 è la sua straordinaria autonomia. Grazie all’alimentazione con due batterie AA, la tastiera può funzionare fino a 36 mesi senza necessità di sostituzione, offrendo un’esperienza d’uso senza interruzioni. Inoltre, il design resistente agli schizzi la rende una scelta pratica per ambienti di lavoro dinamici, dove piccoli incidenti possono capitare.

La funzionalità è un altro punto di forza della Signature K650. Con i suoi 24 tasti di scelta rapida, è possibile accedere velocemente a operazioni essenziali come il controllo del microfono o la cattura di schermate. Questo rende la tastiera un’alleata perfetta per chi lavora in multitasking o necessita di strumenti pratici per ottimizzare il tempo.

La versatilità è garantita dalla doppia connettività wireless, che offre due opzioni: Bluetooth Low Energy e il ricevitore USB Logi Bolt. Questa caratteristica assicura una compatibilità estesa con una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Chrome OS, Linux, iPadOS, iOS e Android. La possibilità di passare facilmente da un dispositivo all’altro è particolarmente utile per chi utilizza più piattaforme durante la giornata.

Per completare l’esperienza, la tastiera può essere abbinata al mouse Signature M650, creando un set ideale per ogni esigenza. Inoltre, è possibile personalizzare le impostazioni della tastiera attraverso il software Logi Options+, compatibile con Windows 10 e macOS 10.15 o versioni successive.

Logitech Signature K650 rappresenta un’opzione intelligente per chi cerca una tastiera che unisca comfort, funzionalità avanzate e un design sostenibile. Comprala a soli 49,90€, IVA inclusa.

