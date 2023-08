Compra il Galaxy Watch6 su Amazon ad un prezzo FOLLE

Al giorno d’oggi avere uno smartwatch a portata di mano (o di polso, che dir si voglia) è diventato davvero fondamentale, dal momento che si presta facilmente alla visualizzazione rapida delle notifiche ed è sicuramente il compagno perfetto per i nostri allenamento fuori casa. Proprio sulla base di questa necessità, quest’oggi Amazon ti propone il Galaxy Watch6 in offerta all’incredibile prezzo di soli 399 euro, con un buon 11% di sconto a confronto dell’originale prezzo proposto dalla compagnia coreana.

Il miglior Galaxy Watch di sempre

Nello specifico l’offerta di Amazon è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Silver o Black, in base ai gusti personali degli utenti e alle proprie preferenze. La caratteristica fondamentale da cui partire in questo caso è rappresentata senz’ombra di dubbio dal display, stavolta 30% più grande rispetto al precedente modello, in modo tale da visualizzare comodamente le proprie notifiche e tutte le informazioni senza dover affaticare inutilmente i propri occhi. Al contrario, invece, la ghiera è stata ridotta del 15% nelle sue dimensioni, garantendoti un ottimo rapporto ghiera / display, che in questo caso risulta molto più snello rispetto alle precedenti generazioni.

Il cuore centrale di ogni processo di questo splendido smartwatch è però rappresentato dal suo processore, che permette una potenza maggiorata del 18% a confronto delle altre generazioni: questo si traduce in un avvio molto più rapido di ogni app, in modo da garantirti una produttività maggiore e senza eguali.

Davvero eccellente anche il tempo di ricarica di Galaxy Watch6: nel giro di appena 30 minuti, infatti, riuscirai a ricaricarlo fino al 45% del totale della sua autonomia, in modo da non dover aspettare ore e ore, al contrario di tanti altri dispositivi della concorrenza, ed essere subito pronto per il tuo allenamento fuori casa. Molto utile la presenza del chip NFC, che ti permette di associarlo alla tua carta di credito, avendo così la possibilità di pagare comodamente in corrispondenza del POS degli esercizi commerciali.

In conclusione, con nemmeno 400 euro hai la possibilità di assicurarti il miglior smartwatch di sempre di casa Samsung, dalle prestazioni davvero eccellenti e in grado di farti da fedele compagno nel corso dei tuoi allenamenti più intensi: ecco perchè ti suggeriamo caldamente di acquistare il Galaxy Watch6 in offerta su Amazon cliccando proprio su questo indirizzo, dal momento che l’offerta scontata potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

