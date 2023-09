Cuffie EPOS in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Al giorno d’oggi avere delle cuffie a portata di mano è praticamente diventato fondamentale. Pensiamo per esempio a quando ci ritroviamo in viaggio per lavoro o semplicemente per puro piacere, e vogliamo staccare per un attimo con l’ambiente circostante ascoltando dell’ottima musica su Spotify o guardando un video divertente su YouTube, senza che nessuno ci infastidisca. Proprio sulla base di questa necessità ci viene incontro Amazon proponendoti le cuffie EPOS in collaborazione con Sennheiser all’incredibile prezzo di soli 149 euro, con un ottimo sconto del 33% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice.

Cuffie EPOS: un mondo dentro

Grazie a queste cuffie puoi rimanere praticamente concentrato ovunque ti trovi, anche nei posti più rumorosi come possono essere le stazioni dei treni o gli aeroporti. Grazie alla presenza di ben 4 microfoni ANC, finalizzati alla riduzione del rumore di fondo e alla cancellazione del rumore in generale, potrai concentrarti solo ed esclusivamente sui contenuti che intendi riprodurre.

Sensazionale anche la connettività di queste cuffie, che consentono perfino di collegare due dispositivi in contemporanea, che sia per mezzo del dispositivo Bluetooth o in alternativa facendo uso del dongle USB-A. Le cuffie sono infatti compatibili con una miriade di dispositivi, dagli smartphone ai tablet, per poi finire con i notebook portatili e tanto altro ancora.

Eccezionale davvero anche la durata della batteria: essa garantisce infatti un’autonomia che può arrivare addirittura a 46 ore di riproduzione continua, o in alternativa fino a 41 ore di chiamate vocali. Grazie ai cuscinetti articolari, poi, queste cuffie sono davvero comode e si prestano praticamente alla forma di qualsiasi orecchio: per te sarà come non sentirle indosso, anche dopo ore e ore di ascolto. Grazie alla presenza del braccetto flessibile e dei due microfoni, potrai effettuare chiamate in totale tranquillità con i tuoi colleghi di lavoro, amici o famigliari.

Insomma, con nemmeno 150 euro puoi portarti a casa delle cuffie eccellenti che potrai utilizzare all’interno di tantissimi contesti e per i più disparati motivi: ecco perché ti suggeriamo di acquistare le cuffie EPOS in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.