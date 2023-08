Compra subito il robot aspirapolvere in offerta su Amazon

Diciamolo senza problemi: pulire l’ambiente domestico, in particolar modo quando è molto ampio e spazioso, non è una cosa esattamente facile, soprattutto quando torniamo da lavoro stanchi e non abbiamo di certo voglia di passare ore e ore a pulire a movimenti. È proprio a quest’evenienza che ha recentemente pensato Amazon proponendoti il Robot aspirapolvere Ultenic T10 in offerta all’incredibile prezzo di soli 349 euro, applicando un semplice coupon da 50 euro che verranno scontati immediatamente alla cassa.

Un robot a tuo servizio

Il design nero ed elegante è senz’ombra di dubbio una delle caratteristiche che salta subito all’occhio quando ci approcciamo per la prima volta con questo robot aspirapolvere: la stazione base di ricarica del dispositivo ha dimensioni davvero ridotte, e questo permette di installarla in qualsiasi angolo della tua abitazione domestica, senza nessun tipo di problema.

Comodissimo poi il sacchetto della polvere che raggiunge una capienza massima di ben 3 litri: grazie a questa stessa capienza potrai dunque stare tranquillamente per 45 giorni senza il minimo accenno di polvere. Grazie alla funzione di autosvuotamento, poi, è possibile richiudere in modo comodo e veloce la polvere, una soluzione perfetta soprattutto se hai bambini piccoli e animali in casa.

L’eccezionale potenza di aspirazione, pari a ben 2600PA, è senz’ombra di dubbio una delle caratteristiche fondamentali di questo aspirapolvere: assieme all’autonomia da ben 160 minuti, dunque, ti consente di pulire tutti i pavimenti di casa tua in men che non si dica.

Grazie all’implementazione della navigazione LiDAR, poi, il robot aspirapolvere Ultenic è in grado di scannerizzare completamente l’ambiente di casa tua, riuscendo a creare una vera e propria mappa grazie al quale è in grado di progettare percorsi specifici da ripetere nei giorni successivi. Il robot non aspira solamente, ma è in grado anche di lavare completamente il pavimento di casa tua, rendendolo come nuovo.

In definitiva, a meno di 400 euro hai la possibilità di acquistare un robot aspirapolvere che farà il lavoro al posto tuo in casa, risparmiandoti un bel po’ di fatica e sudore: ecco perché ti suggeriamo caldamente di acquistare il robot aspirapolvere Ultenic T10 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

