Compressore ad aria Xiaomi: portatile e in SCONTO!

Che siate appassionati ciclisti, motociclisti, automobilisti o abbiate un monopattino elettrico, un compressore portatile ad aria è sicuramente un device da possedere. Negli ultimi anni Xiaomi ha fatto da apripista del mercato proponendo un dispositivo di grandissimo successo. Il compressore ad aria Xiaomi portatile S1 è oggi in sconto su Amazon. Il prezzo? Solo 42,99€ grazie al ribasso del 28%.

L’accessorio immancabile per chi è sempre in movimento

Possedere un compressore portatile permette di gonfiare rapidamente gli pneumatici del mezzo in uso. Che si tratti di una moto, una bici, un monopattino o persino un’auto, questi prodotti riescono a dare il proprio meglio in ogni situazione.

Il compressore ad aria Xiaomi portatile S1 è tutto questo e molto altro. Si tratta di un prodotto molto interessante, potente ed estremamente portatile nonostante le sue grandi doti.

Il dispositivo possiate una batteria interna da 2000 mAh che riesce a gonfiare da 0 4 ruote di auto senza alcun tentennamento. Si tratta senza dubbio dello scenario più complesso che quindi fa capire come questo dispositivo sia effettivamente molto versatile.

Questo compressore ad aria Xiaomi portatile monta sul fronte un display LCD attraverso il quale è possibile impostare la pressione desiderata prima di collegare il tubicino allo pneumatico. Ovviamente, l’attacco a bordo è quello standard che solitamente si trova su monopattini, moto ed auto. Attraverso i vari riduttori, il dispositivo è in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di oggetto da gonfiare.

Impostata la pressione, non basta che premere il pulsante apposito per iniziare il gonfiaggio. In pochi secondi, la ruota avrà acquisito la pressione desiderata. A bordo sono disponibili 5 modalità differenti in grado di soddisfare tutte le esigenze dei vari utenti.

La batteria del device può essere ricaricata attraverso la porta USB-C del device in poche ore.

Non resta quindi che parlare del prezzo. Il compressore ad aria Xiaomi S1 è disponibile oggi in sconto del 28% su Amazon. Il dispositivo quindi costa solo 42,99€. Si tratta di un prezzo davvero interessante che, sicuramente farà felici tutti coloro i quali sono in cerca di questo tipo di device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.