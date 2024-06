Compressore d'aria portatile a soli 17 EURO con il CODICE PROMO Amazon (-43%)

In vista dei prossimi viaggi estivi in auto, se non vuoi rischiare di rimanere con le ruote a terra, devi assolutamente avere sempre a portata di mano il Compressore d’aria portatile DABAOZHA! Oggi è disponibile su Amazon a soli 17 euro grazie ad un codice promo del 43% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Compressore d’aria portatile DABAOZHA: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Compressore d’aria portatile DABAOZHA si contraddistingue per le sue misure super compatte, quindi risulta leggerissimo così da poterlo facilmente inserire nello zaino, nella borsa o nella console centrale dell’auto, e tirarlo fuori ogni volta che si desidera utilizzarlo.

È dotato di 4 modalità intelligenti per soddisfare le diverse esigenze di gonfiaggio ovvero modalità automatica, modalità moto, modalità bici e modalità palla. Il dispositivo ha anche una nuova modalità manuale che consente di impostare la pressione desiderata tra 3 e 150 psi a seconda dell’attrezzatura che si sta utilizzando.

Dispone di una batteria ricaricabile da 4000 mAh con un’icona di indicatore di alimentazione sullo schermo LED che consente di ricaricarla quando è rimasta una sola cella di energia. La ricarica è velocissime e, con sole 3-4 ore, l’unità può funzionare ininterrottamente per 25 minuti.

L’efficienza è garantita grazie al motore ad alte prestazioni e al cilindro pressofuso di alta precisione che genera fino a 150 PSI e può gonfiare uno pneumatico auto da 0 a 36 PSI in 8 minuti o spurgare l’intero pneumatico in soli 10 minuti.

