Basta ruote e palloni sgonfi con questo compressore ad aria portatile in OFFERTA!

Il compressore elettrico ad aria portatile Yyton lo puoi tenere comodamente nella tua auto o nel box, così da usarlo all’occorrenza quando troverai le ruote sgonfie (di auto, moto o bici), ma anche i palloni, così che la tua gita non sarà rovinata! Anche palloni dallo spessore più doppio come quelli da basket. Integra una batteria da 12V Ricaricabile agli ioni di Litio da 2000mAh. Lo puoi anche utilizzare direttamente in auto, grazie all’adattatore per l’accendisigari dell’auto. Oggi lo paghi 35,99 euro applicando il Coupon con codice MKF2ILPT. Tranquillo, non dovrai fare nessun copia e incolla, ti basta pigiare sul bottone bianco con la dicitura Applica.

Compressore elettrico ad aria portatile Yyton: caratteristiche

Il Compressore elettrico ad aria portatile Yyton dispone di una batteria ricaricabile con una tensione di lavoro di 12 V, ma anche una comodissima torcia LED per quando rimani in panne al buio. Vanta una forte pressione dell’aria di 150 PSI e velocità di gonfiaggio fino a 35 l/min, infatti gli pneumatici di dimensioni 195/65/R15 possono essere gonfiati in soli 4 minuti. La batteria da 2000 mAh può gonfiare 4 pneumatici con una sola ricarica. Può facilmente gonfiare gomme di auto, moto, biciclette, SUV di medie dimensioni, palloni da basket, palloni da calcio e palloncini.

E’ alimentato da una batteria radio sostituibile da 2000 mAh o collegato a un’auto tramite un accenditore da 12 V CC. Il cavo di alimentazione per auto è di 2,8 m, quindi sufficientemente lungo anche per gonfiare le ruote posteriori. Anche se si dimentica di ricaricare la batteria, è possibile ottenere il supporto di alimentazione dall’auto, nessun problema durante gli spostamenti. Il chiaro Display LCD non solo mostra la pressione dei pneumatici in tempo reale, ma può anche preimpostare la pressione target e controllare lo stato di pressione. Quando viene rilevato che è stato raggiunto il valore di pressione preimpostato, il gonfiaggio si arresta automaticamente. Puoi scegliere la tua unità di stampa abituale tra PSI, BAR, KPA, kg/cm².

Non può invece gonfiare oggetti di grandi dimensioni come gommoni, e, all’opposto, molto piccoli e leggeri come salvagenti o giocattoli per bambini. . Oggi lo paghi 35,99 euro applicando il Coupon con codice MKF2ILPT: ti basta pigiare sul bottone bianco con la dicitura Applica.

