Compressore portatile: con questo coupon basta ruote sgonfie!

Recarsi al proprio box e trovare la propria auto, moto o bicicletta con le ruote sgonfie è una vera seccatura! Perché ti costringe a perdere tempo nel cercare un gommista nelle vicinanze che le rimetta a pressione. Peggio ancora se il mezzo è un auto perché bisogna chiedergli di venire sul posto o spingerla fino all’officina col rischio di danneggiare altre componenti dell’auto (in primis gli ammortizzatori!). Con il compressore portatile Aumotop potrai dire addio a questo incubo! E con il Coupon del 30% facilmente applicabile al momento dell’acquisto, potrai pagarlo solo 34,99 euro!

Compressore aria portatile Aumotop: le caratteristiche

Il compressore ad aria portatile Aumotop ha una capacità di pressione dell’aria fino a 150 PSI/10,3 bar. Cosa significa? Che puoi gonfiare fino a 5 pneumatici per auto (quindi anche la ruota di scorta), 10 pneumatici per moto, 15 pneumatici per biciclette e più di 20 palloni da basket, notoriamente pesanti. E’ dotato di più aghi d’aria per vari pneumatici e palle, quindi per più utilizzi all’interno dello stesso nucleo familiare. E’ possibile pure regolare manualmente la pressione dell’aria. Può risultare utile anche come power bank e torcia di emergenza. Inoltre, la luce a LED può aiutarti a gonfiare le gomme anche al buio, con un’illuminazione continua fino a 10 ore.

Inoltre, prevede luci rosse e blu lampeggianti, che ti consentiranno di chiedere aiuto ma anche di essere visibili sulle strade con poca luce dagli altri automobilisti. Il display LCD è inoltre utile per osservare il valore di gonfiaggio dei pneumatici durante la notte. Si ricarica velocemente: sono necessarie solo 4 ore per caricare completamente la compressore aria portatile (cavo di ricarica di tipo C incluso nella confezione). Inoltre, puoi anche ricaricarlo tramite una porta USB nel caso non trovassi una presa di corrente. E’ dotato di 4 valori unitari di PSI, BAR, KPA, Kg/cm². E’ facilmente trasportabile, dall’alto della sua modesta dimensione di 25 x 5,5 x 5 cm e un peso di soli 500 g. Oltre alla comoda custodia con coulisse.

Insomma, il compressore ad aria Aumotop è fondamentale per chi viaggia spesso o chi non vuole più restare con le ruote sgonfie, anche della bici. Nonché per gonfiare palle e palloni. Sarà tuo a soli 34,99 euro grazie al coupon del 30% facilmente attivabile!

