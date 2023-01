Compressore Xiaomi Mijia portatile per auto, monopattini e bici in offerta speciale su Amazon

Guidi spesso una bicicletta, una moto, un monopattino elettrico? Ti piacerà sicuramente questo fantastico compressore portatile di Xiaomi. Acquistalo ora su Amazon a soli 47,99€ invece di 59,99€.

Delle dimensioni di un power bank, può gonfiare quasi tutto senza sforzo. Oltre al compressore stesso, la confezione include un cavo di ricarica e un tubo flessibile con una lunghezza di 180 mm con tappo terminale per pneumatici auto, adattatore per biciclette, ago sulla sfera e pratica borsa in tessuto per conservarlo.

La pompa ad aria portatile di Xiaomi ha una potenza di 150 psi (10,3 bar), batteria integrata con capacità di 2000 mAh, display LCD e funzionamento semplice con cinque pulsanti che sono retroilluminati. Apprezziamo l’uso di pulsanti fisici invece dei pulsanti a sfioramento sul display. Il design è semplice e i controlli molto intuitivi.

La lavorazione dà un’impressione di qualità, la plastica non scricchiola anche dopo essere stata spinta in vari punti. Il dispositivo stesso pesa 437 grammi, per fare un confronto: un power bank di Redmi con una capacità di 20 mAh ha all’incirca lo stesso peso, ma è quasi la metà più sottile.

Il compressore si accende automaticamente estraendo il tubo dalla porta rossa e, quando è collegato alla valvola, rileva e visualizza la pressione corrente. Non sorprenderti se non succede nulla la prima volta che estrai il tubo.

Sfortunatamente, il produttore spedisce spesso questi compressori con una batteria completamente scarica, anche se questo non ne giova la durata. Con i pulsanti “+”A”- “Si imposta la pressione richiesta. Dopo aver gonfiato il valore preimpostato, il compressore si arresta automaticamente e visualizza nuovamente la pressione corrente. Può essere impostato in unità di “bar”O”psi”.

È anche possibile utilizzare i valori impostati in fabbrica:

bicicletta (45 psi / 3,1 bar),

moto (34,8 psi / 2,4 bar),

automatico (36,2 psi / 2,5 bar),

Dopo tre minuti di inattività, il compressore si spegnerà automaticamente, anche se non si posiziona il tubo al suo posto (nella porta rossa). La cosa strana, però, è che dopo tale spegnimento, il compressore non si accende premendo nessun pulsante, anche se è ancora collegato alla valvola. Devi scollegare il tubo dalla valvola, metterlo in posizione ed estrarlo di nuovo se vuoi riaccenderlo. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.