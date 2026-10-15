Con Android puoi ritrovare qualsiasi oggetto con un semplice trucco

Il sistema si appoggia alla rete dei dispositivi Android, alla posizione dello smartphone e alle funzioni già presenti nell’account Google.

La novità passa da Trova il mio dispositivo, il servizio di Google che negli ultimi mesi è stato potenziato con una rete più fitta, formata dai telefoni e dai tablet Android nelle vicinanze. Il principio è piuttosto semplice: se un oggetto personale è legato a un dispositivo connesso, come auricolari Bluetooth, smartwatch, tablet o un secondo telefono, l’utente può provare a vedere l’ultima posizione nota dall’app o dal sito collegato al proprio account.

Non è, va detto, una bacchetta magica. Android non può localizzare un portafoglio, un mazzo di chiavi o uno zaino “nudi”, cioè senza un dispositivo elettronico collegato. Può però aiutare a capire dove quell’oggetto potrebbe essere rimasto, usando i dati del telefono, la cronologia degli spostamenti — se attiva — e la posizione degli accessori associati. Ed è qui che la funzione può tornare utile nella vita di tutti i giorni: in ufficio, in treno, al bar sotto casa, magari dopo una mattina passata da un appuntamento all’altro.

Come funziona la ricerca senza dispositivi aggiuntivi

Per usare Android senza acquistare un tracker separato, il primo passo è aprire l’app Trova il mio dispositivo oppure entrare da browser con lo stesso account Google configurato sul telefono. Da lì si possono controllare i dispositivi collegati, farli squillare, bloccarli, cancellarli da remoto o vedere l’ultima posizione registrata. Nel caso di auricolari o smartwatch, la mappa può indicare l’ultimo punto in cui erano connessi allo smartphone.

Smartphone e oggetti quotidiani su un tavolo, per illustrare come Android può aiutare a ritrovare accessori e dispositivi smarriti.

Se l’oggetto smarrito non contiene tecnologia, il percorso è diverso, e meno diretto. L’utente può aprire Google Maps, entrare nella sezione Spostamenti — se la cronologia delle posizioni era già stata attivata — e controllare i luoghi visitati nelle ore precedenti. Un esempio: ci si accorge alle 18.30 di non avere più lo zaino. La sequenza dei movimenti può mostrare una fermata in biblioteca alle 15.10, un passaggio in metro alle 16 e una sosta in un bar alle 16.40. Non dà una certezza, ma restringe il campo. E spesso è già molto.

C’è poi il caso degli accessori Bluetooth. Alcuni dispositivi compatibili con Fast Pair e con l’ecosistema Google possono comparire nell’app, mostrando l’ultima connessione nota. Se sono vicini, farli suonare può bastare per ritrovarli sotto un cuscino, in auto o nello zaino della palestra. Una funzione piccola, ma utile.

Requisiti, limiti e impostazioni da controllare sullo smartphone

Per far funzionare bene Trova il mio dispositivo, lo smartphone Android deve avere un account Google attivo, la posizione abilitata e il servizio di localizzazione acceso nelle impostazioni. Di solito il percorso parte da “Impostazioni”, poi “Sicurezza e privacy” oppure “Google”, quindi Trova il mio dispositivo. Le voci possono cambiare a seconda del produttore, da Samsung a Xiaomi, da Motorola a Pixel.

Serve anche una connessione dati o Wi-Fi, almeno per aggiornare la posizione in tempo reale. Con i dispositivi compatibili con la rete estesa di Google, la localizzazione può funzionare anche quando l’accessorio non è collegato direttamente al proprio telefono, grazie al rilevamento anonimo da parte di altri dispositivi Android nelle vicinanze. Il rilascio, però, non è uguale per tutti: dipende dal modello, dalla versione di Android, dall’area geografica e dagli aggiornamenti distribuiti dal produttore.

Il limite principale resta molto concreto. Senza un chip, una batteria o una connessione, un oggetto resta invisibile alla rete. In questi casi lo smartphone serve soprattutto a ricostruire i passaggi: dove si è stati, a che ora, e con quali dispositivi connessi. “Non sostituisce l’attenzione, ma aiuta a non andare a tentativi”, si legge spesso nelle pagine di supporto Google dedicate al servizio.

Privacy e sicurezza: cosa sapere prima di attivarla

Il tema privacy è centrale, perché la localizzazione degli oggetti passa comunque da dati sensibili: posizione del telefono, dispositivi associati, cronologia degli spostamenti. Google spiega che la rete di Trova il mio dispositivo usa dati crittografati e che le informazioni sulla posizione dei dispositivi rilevati da altri telefoni Android non vengono mostrate agli utenti che partecipano alla rete. In altre parole, chi “aiuta” a localizzare un accessorio vicino non vede che cosa sta rilevando.

Prima di attivare tutto, conviene controllare le impostazioni dell’account Google. Nella sezione “Dati e privacy” si può verificare se la Cronologia delle posizioni è attiva, scegliere la cancellazione automatica dei dati dopo un certo periodo e disattivare le funzioni che non interessano. È una scelta personale: più servizi restano accesi, più strumenti ci sono per ricostruire uno smarrimento; allo stesso tempo, aumentano i dati raccolti sui propri spostamenti quotidiani.

Occhio anche agli avvisi sui tracker sconosciuti. Android include notifiche pensate per segnalare eventuali dispositivi di tracciamento non riconosciuti che si muovono insieme all’utente, una misura introdotta per ridurre il rischio di pedinamenti digitali. È un punto da non sottovalutare: la stessa tecnologia che aiuta a ritrovare le cose può diventare invasiva se usata male. Per questo, prima di affidarsi alla localizzazione, vale la pena perdere due minuti nelle impostazioni. Meglio farlo prima di smarrire qualcosa, non dopo.