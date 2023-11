Con appena 84€ Lui PULISCE, tu GUARDI: robot aspiratutto con sensore SVENDUTO su Amazon

Mantenere la casa pulita e in ordine può essere una sfida, soprattutto se hai una routine quotidiana frenetica. Ecco perché un robot aspirapolvere come il SEVERIN Chill RB 7025 può rivelarsi il tuo miglior alleato nella pulizia domestica. Questo dispositivo è progettato per offrire una pulizia autonoma ed efficiente.

Con una sorprendente autonomia di 90 minuti, questo robot aspirapolvere può coprire grandi superfici senza bisogno di essere costantemente ricaricato. In pratica, può occuparsi di una pulizia completa in una stanza, ritornando autonomamente alla sua base di ricarica quando necessario. Compralo su Amazon a soli 84€, un prezzo assurdo grazie al mega sconto del 43%. Le spedizioni sono gratuite.

Robot aspirapolvere SEVERIN Chill RB 7025

Con una autonomia di 90 minuti, il SEVERIN Chill RB 7025 è in grado di coprire ampie aree senza bisogno di essere ricaricato frequentemente. Questo robot aspirapolvere è dotato di sensori che rilevano scalini e ostacoli, permettendogli di evitare cadute accidentali e danni. Questo robot aspirapolvere non è schizzinoso quando si tratta di superfici. È in grado di pulire sia pavimenti duri che tappeti, garantendo una pulizia accurata ovunque tu ne abbia bisogno. Non è più necessario cambiare aspirapolvere o spazzola quando si passa da una superficie all’altra.

Non è richiesta una laurea in ingegneria per far funzionare il SEVERIN Chill RB 7025: è infatti dotato di comandi intuitivi che rendono il suo utilizzo semplice e immediato. Puoi programmarlo per la pulizia giornaliera o settimanale secondo i tuoi orari e preferenze. Nessun rumore fastidioso o interruzioni delle tue attività quotidiane. Il robot funziona in modo silenzioso, consentendoti di godere di una casa pulita senza disturbi.

In sintesi, il SEVERIN Chill RB 7025 è una soluzione di pulizia intelligente per chi desidera una casa sempre pulita senza il fastidio della pulizia manuale. Con la sua autonomia, sensori di sicurezza e facilità d’uso, ti permette di godere di pavimenti puliti senza dover dedicare molto tempo alla pulizia manuale. Compralo su Amazon a soli 84€, un prezzo assurdo grazie al mega sconto del 43%. Le spedizioni sono gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.