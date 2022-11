Black Friday con AtlasVPN? 6 mesi GRATIS e sconto dell'85%

Il periodo del Black Friday è il momento ideale dell’anno per acquistare un prodotto realizzato ma, nel contesto della rete, esistono anche alcuni servizi coinvolti in promozioni a dir poco interessanti.

Nel contesto delle VPN, per esempio, non mancano di certo le proposte valide. AtlasVPN però, risulta uno dei provider che ha deciso di attuare una delle offerte più concrete: stiamo parlando di uno sconto dell’85% rispetto al prezzo di listino, a cui si aggiungono 6 mesi GRATIS di servizio.

A livello pratico dunque, sottoscrivendo un abbonamento biennale con questa VPN, è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo solo 1,64 dollari al mese. Tenendo conto che si tratta praticamente del costo di un caffè al bar, si tratta di un’occasione che sarebbe davvero un peccato lasciarsi scappare.

Black Friday e AtlasVPN: tutta la protezione di un’ottima VPN al costo di un caffè al mese

Al di là del prezzo, ciò che colpisce di questa promozione è la qualità del servizio offerto. Non stiamo infatti parlando di un provider nella norma, ma di un servizio VPN tra i più apprezzati e rinomati a livello mondiale.

A rendere così famosa e apprezzata AtlasVPN sono diverse caratteristiche in grado di renderla unica nel suo genere. In primis, la possibilità di abbinare un numero illimitato di dispositivi a un singolo account risulta un innegabile vantaggio, soprattutto per gli appassionati di tecnologia e/o per le famiglie numerose.

L’infrastruttura estesa, costituita da 750 nodi sparsi a tutte le latitudini, offre ampia scelta per quanto concerne gli indirizzi IP. Questa è poi supportata dal protocollo WireGuard, in grado di abbinare alti standard di sicurezza a performance degne di nota.

Il risultato di tutto ciò è una VPN in grado di sostenere, senza troppi problemi, streaming video in 4K senza fenomeni di buffering o rallentamenti simili.

In fine, merita una citazione il supporto. Questa è disponibile 24 ore su 24 e, attraverso una preparazione di alto livello, garantisce piena assistenza ai clienti in caso di malfunzionamenti o problemi simili.

