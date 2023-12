Con DJI Pocket 2 realizzi foto e video di qualità anche in condizioni estreme: prendilo in OFFERTA

Realizzare foto e video di qualità non è sempre facile, soprattutto quando il movimento e tanto e così anche il rumore. DJI Pocket 2 è una Fotocamera Stabilizzata a 3 Assi, con possibilità di ottimo Vlog, Video Ultra HD, Foto ad Alta Risoluzione da 64 MP, 1/1.7” CMOS, HDR, eccellente riduzione del rumore, Timelapse, funzione Slow Motion per gustarsi proprio tutte le immagini, Zoom 8x, opzione Livestreaming. Oggi puoi farla tua con il 21% di sconto, quindi la paghi solo 299 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

DJI Pocket 2 Fotocamera Stabilizzata: scopri l’offerta

Metti DJI Pocket 2 in mano, in borsa o in tasca, e portalo ovunque. Durante un viaggio o per gli attimi irripetibili, Pocket 2 sarà sempre pronto a riprendere tutto. Il meccanismo a tre assi che stabilizza la fotocamera per video fluidi in movimento. Straordinario anche per foto creative come scatti manuali a lunga esposizione. Comunque vi muoviate, Pocket 2 continuerà a inquadrare te e i tuoi amici grazie ad ActiveTrack 3.0. Non ci sai fare con il video editing? AI Editor combina automaticamente i tuoi clip con transizioni e musica per creare straordinari contenuti da condividere.

E’ stata dotata di funzionalità foto e video che ti faranno creare contenuti da condividere e momenti che dureranno per sempre. Sensore 1/1,7”, Foto 64 MP, Video 4K/60 fps, Hybrid AF 2.0. La tecnologia DJI Matrix Stereo registra l’audio con dettagli talmente realistici da farti rivivere la scena. Scarica la app DJI Mimo per gestirla comodamente dal telefono, sistema operativo richiesto: iOS 11.0 o successivo, Android 7.0 o successivo. Qualità della visualizzazione dal vivo: 4K/60fps: 480p. Modalità storia: 1080p, altre modalità: 720p. Risoluzione video: 2K DCI 1080p, massima distanza focale: 20.0.

