Con false chiamate su Zoom ti svuotano il conto corrente: l'allarme del FBI

Una videochiamata apparentemente normale può trasformarsi in una trappola molto costosa, anche quando sullo schermo compare il volto di una persona che conosciamo.

Negli Stati Uniti l’FBI ha diffuso il 12 novembre 2026 un’allerta sulle frodi che sfruttano riunioni online e account compromessi. Gli attacchi, attribuiti a gruppi legati alla Corea del Nord, hanno colpito soprattutto professionisti delle criptovalute e mostrano quanto sia difficile distinguere un contatto autentico da uno contraffatto. Per capire il rischio bisogna guardare ai segnali che precedono l’incontro e a ciò che viene chiesto durante la chiamata.

Dai contatti rubati ai video registrati: così nasce la trappola su Zoom, Teams e Meet

La tecnica, chiamata dall’FBI “FaceStealer”, parte quasi sempre da un account già violato. Può essere una chat su Telegram, un’altra app di messaggistica cifrata, una rubrica, una conversazione letta senza fretta. Da lì gli hacker ricostruiscono rapporti, tono dei messaggi, appuntamenti già fissati. Poi registrano di nascosto la vittima mentre aspetta l’inizio di una videochiamata e usano quel filmato per raggirare altri contatti. Secondo l’ufficio federale, sono già stati individuati e sequestrati più di 900 video webcam sottratti in questo modo.

Il messaggio arriva da un contatto reale, almeno così sembra: “Facciamo il punto”, “parliamo di una collaborazione”, “c’è un’opportunità di investimento”. Frasi normali, credibili, spesso cucite sulle chat precedenti. Poco prima dell’incontro arriva un link che sembra portare a Zoom, Teams o Google Meet. In realtà apre una copia controllata dagli hacker, con un indirizzo quasi identico a quello ufficiale. Una lettera cambiata, un trattino in più. Piccoli dettagli, ma decisivi.

Malware, attese e wallet svuotati: la catena del furto di criptovalute

Quando la vittima entra nella finta riunione, vede il video registrato di una persona che conosce. A volte compaiono anche altri presunti partecipanti. Poi scatta il finto intoppo tecnico. L’audio non funziona, scrive l’interlocutore. Bisogna aggiornare il programma, eseguire un comando, incollare un codice. È lì, ha spiegato l’FBI, che viene installato il malware capace di rubare password, registrare lo schermo e aprire un accesso da remoto al dispositivo. Il furto, però, non sempre arriva subito. In diversi casi gli aggressori avrebbero aspettato mesi, anche più di un anno, prima di svuotare i wallet di criptovalute, lasciando crescere il saldo. Una scelta che rende molto più difficile collegare l’attacco alla videochiamata iniziale.

L’FBI segnala anche un uso sempre più frequente di deepfake creati con strumenti di intelligenza artificiale, soprattutto per imitare volti noti del mondo cripto. Ma il metodo, per ora, resta basato soprattutto su video reali rubati. Nel mirino non ci sono solo investitori e società del settore: secondo l’allerta tecnica, i gruppi nordcoreani hanno puntato anche sviluppatori e manutentori di software open source.

Nel corso dell’anno sarebbero arrivati vicini a infettare una libreria JavaScript con decine di milioni di download alla settimana. Il tentativo è stato bloccato grazie a una segnalazione tempestiva. “Se non riuscite a immaginare uno scenario in cui potreste cadere in questa trappola, non state pensando con sufficiente creatività”, ha detto Patrick Grandy, responsabile dell’ufficio FBI di Los Angeles.

L’allerta dell’FBI: come controllare riunioni, account e wallet

Nello stesso giorno, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha annunciato il sequestro dell’infrastruttura cloud usata dagli aggressori. L’FBI, intanto, ha diffuso alcune indicazioni pratiche per ridurre il rischio. La prima è la più semplice: entrare nelle riunioni solo dall’app ufficiale, usando un codice di invito, e non da link ricevuti in chat. Meglio controllare l’appuntamento con un secondo canale, per esempio una telefonata o un messaggio separato.

E meglio non accendere la videocamera finché non si vede e non si sente chiaramente chi ha convocato la riunione. L’agenzia raccomanda anche di non eseguire comandi, non installare aggiornamenti suggeriti durante una videochiamata e attivare la verifica in due passaggi su Telegram, WhatsApp e Slack. Chi teme di essere stato colpito dovrebbe spostare le proprie criptovalute su un nuovo wallet creato da un altro dispositivo, avvisare contatti e datore di lavoro, poi segnalare l’episodio su IC3.gov usando la parola chiave “FaceStealer”.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, le autorità hanno ottenuto anche il via libera a sequestrare o bloccare oltre 1,2 miliardi di dollari riconducibili a fondi sottratti alla piattaforma Binance. Il tracciamento continua: una parte del denaro, secondo gli investigatori, sarebbe ancora in fase di riciclaggio.