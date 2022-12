Con FESTE22 su eBay piovono gli sconti fino al 15% anche su prodotti tech

Nella prima settimana che ci avvicina al Natale, Ebay lancia una nuova iniziativa chiamata FESTE22, che permette di avere sconti fino al 15% su decine di prodotti direttamente nel carrello, con spedizione gratuita su tantissimi prodotti. La promozione tocca tantissime categorie merceologiche, ma come spesso accade sono i prodotti tech quelli più gettonati, e sarà valida fino al 25 dicembre. Grazie alla promozione di eBay è dunque possibile risparmiare cifre importanti.

Sconti pazzi su eBay con FESTE22

La promozione riguarda qualsiasi prodotto su eBay, dall’arredamento da giardino al modellismo, fino ovviamente al settore della tecnologia, che è quello che più ci interessa maggiormente da vicino.

Pertanto trovi ad esempio l’iPhone 12 5G Viola a soli 699 (-21%) o il Notebook HP ProBook 440 G8 a 749€ (38% di sconto) oppure il TV Philips 32PHS6605 a 169€ (49% di sconto). C’è perfino il nuovo capolavoro per PlayStation 5 God of War Ragnarok, appena uscito, in sconto di oltre 20 euro.

Tra i prodotti tech in sconto, molti dei quali ne hanno già applicato uno, si possono trovare smartphone, console, computer, televisori e tantissimo altro ancora. Di seguito, ecco le pagine delle offerte, con tanto di link diretti:

Proprio perché la vetrina degli sconti di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare, mentre per avere tutti i dettagli completi dell’iniziativa potete vistare questa pagina ufficiale. Noi ve ne sintetizziamo le parti più importanti:

Codice: FESTE22

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo: 50€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 150€

Inizio: 5 dicembre 2022 ore 9:00

Fine: 25 dicembre 2022 ore 23:59

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.