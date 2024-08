Con il Back to school PRITT svende tutto: colla, gommini e adesivi SCONTATISSIMI

Pritt è da anni un marchio leader nel settore degli adesivi di ogni tipo, adatti per i lavoretti a scuola o le attività di bricolage in generale. Oggi nella sezione “Back to school” di Amazon sono a disposizione tantissimi prodotti tra colla stick, gommini e roller adesivi a prezzi stracciati grazie a sconti davvero straordinari. Per farne scorta corri subito a fare il tuo ordine, le promozioni sono a tempo limitato!

Tutti i prodotti Pritt in offerta su Amazon

Abbiamo selezionato per te i migliori articoli Pritt che oggi trovi in offerta speciale nella sezione “Back to school” di Amazon. Le promozioni sono davvero conveniente quindi approfittane il prima possibile!

Pritt Colla Stick 15 x 22g

Pritt Colla Stick è realizzata con una formula a basso contenuto d’acqua, che evita le increspature sulla carta. Oggi la confezione da 15 unità è disponibile a soli 17 euro con uno sconto del 25%.

Pritt Compact roller-Mini

Pritt Compact roller-Mini permette di tornare a scrivere al momento con ogni strumento di registrazione. Oggi la confezione da 10 è disponibile a soli 12 euro con uno sconto del 32%.

PRITT Instant Tack Gommini Adesivi

PRITT Instant Tack Gommini Adesivi sono ideali per attaccare carta, cartoncino, fotografie, poster o altri oggetti leggeri fino a 250g a pareti, porte e finestre. Oggi una confezione è disponibile a soli 5 euro con uno sconto del 16%.

Pritt Colla Roller System Permanente

Pritt Colla Roller System Permanente ha un’applicazione particolarmente pulita e precisa,ed è dotata di cappuccio protettivo. Oggi è disponibile a soli 3 euro con uno sconto del 26%.

Pritt Colla Stick 25 x 11g

Pritt Colla Stick è perfetta per aiutare i bambini a sviluppare la loro creatività con lavoretti e fai da te. Oggi la confezione da 25 unità è disponibile a soli 18 euro con uno sconto del 5%.

