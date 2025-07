Con il condizionatore portatile De'Longhi in offerta addio caldo, benvenuto benessere

Il condizionatore portatile Pinguino De’Longhi Compact ES72 è l’ideale per chi desidera un ambiente domestico confortevole, senza rinunciare a uno stile di vita sostenibile e senza fare opere murarie. In questo momento, è possibile acquistarlo su Amazon a un prezzo di 419 euro, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un dispositivo affidabile e compatto.

Pinguino Compact ES72: caratteristiche tecniche

Progettato per ottimizzare lo spazio, il modello ES72 YOUNG si distingue per le sue dimensioni ridotte, occupando il 40% di spazio in meno rispetto ai precedenti modelli della gamma EL. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per appartamenti di piccole dimensioni o stanze con limitata disponibilità di spazio. Nonostante le dimensioni contenute, offre una potenza di raffreddamento di 8.300 BTU/h (2,1 kW), sufficiente per climatizzare ambienti fino a 60 m³.

Tra le sue funzionalità spicca la gestione intuitiva tramite un telecomando con display LCD, che consente di regolare la temperatura, la velocità della ventola, il timer e le modalità operative. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla silenziosità del dispositivo, con un livello sonoro che varia tra i 47 e i 52 dB(A) alla velocità minima, ideale anche per un utilizzo notturno.

Un altro aspetto di rilievo è l’attenzione all’ambiente: il Pinguino Compact ES72 YOUNG utilizza il refrigerante ecologico R290, conforme al regolamento F-Gas 517/2014, che riduce significativamente l’impatto ambientale rispetto ai tradizionali gas refrigeranti come l’R410A. Questo dettaglio sottolinea l’impegno del marchio verso soluzioni sostenibili.

Il condizionatore è in classe energetica A, e ha anche una funzione di deumidificazione, utile per migliorare il comfort abitativo e prevenire la formazione di muffe consumando molta meno energia. Le ruote e le maniglie ergonomiche, inoltre, ne facilitano lo spostamento da una stanza all’altra.

Pinguino Compact ES72: l’offerta Amazon

E’ possibile acquistare in sconto il Pinguino De’Longhi Compact ES72 YOUNG direttamente sulla pagina Amazon dedicata. Il prezzo di listino è di 529 euro, lo sconto è del 21% e il prezzo scontato è di 419 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.