Con il COUPON Amazon RISPARMI IL 45% sul Trapano Avvitatore a batteria

Amazon ha lanciato una promozione imbattibile su uno strumento davvero indispensabile per tutti i lavori di fai-da-te! Si tratta del Trapano Avvitatore a batteria FAHEFANA

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Trapano Avvitatore a batteria FAHEFANA: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Trapano Avvitatore a batteria FAHEFANA è un potente avvitatore che può offrirti un’esperienza superiore agli strumenti tradizionali.

Con questo strumento ad esempio puoi facilmente praticare fori di drenaggio su vasi di fiori, puoi facilmente allentare o stringere le viti o persino installare facilmente mobili e armadi.

Ha in dotazione due batterie ricaricabili da 2000 mAh con un caricabatterie rapido da 2,0 Ah che possono essere ricaricate completamente in un’ora. Nello specifico la batteria di grande capacità offre una lunga durata e un supporto affidabile per il lavoro a lungo termine.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto la direzione di rotazione del trapano può essere commutata in modo flessibile tra rotazione avanti e indietro. In più le luci a LED di alta qualità illuminano l’oscurità così puoi lavorare facilmente anche al buio, mentre l’impugnatura ergonomica migliora il comfort della presa e riduce l’affaticamento.

Nella promozione è inclusa la custodia per il trasporto che è leggera e resistente, offrendoti un’esperienza portatile e una protezione massima.

Oggi il Trapano Avvitatore a batteria FAHEFANA è disponibile su Amazon a soli 25 euro grazie ad un coupon del 45% di sconto da applicare al momento dell'ordine.

