Con il nuovo strumento di backup di Google non saremo più costretti a pagare per la memoria

L’idea è permettere agli utenti di salvare foto e video sul PC senza dover passare ogni volta da Google One. Meno costi, meno dipendenza dal cloud, più spazio gestito direttamente sul proprio computer.

La novità riguarda Quick Share, il sistema di condivisione file di Google già disponibile anche su Windows. Oggi serve soprattutto per spostare in fretta immagini, documenti o video da uno smartphone Android a un computer. Con la nuova funzione, però, il passo sarebbe più importante: non più solo l’invio di singoli file, ma un vero backup automatico delle foto dal telefono al PC.

Per molti utenti il punto è molto pratico. Se in casa c’è un computer con spazio libero, magari un disco da 1 TB, può avere più senso tenere lì una copia delle proprie foto invece di pagare ogni mese un abbonamento a Google One per conservare contenuti che non devono essere sempre disponibili online. È un cambiamento piccolo, ma concreto: il PC tornerebbe a essere il posto naturale dove mettere al sicuro una parte dei propri ricordi digitali.

Perché Phone Link e Quick Share oggi non bastano per foto e video

Il collegamento tra Android e Windows esiste già da tempo. L’app Phone Link di Microsoft consente di leggere messaggi, gestire chiamate e vedere file e immagini dello smartphone direttamente dal computer. È comoda, funziona, e per molte operazioni quotidiane basta. Ma quando si parla di backup fotografico, il discorso cambia.

Smartphone e PC su una scrivania, con trasferimento in corso e archiviazione su disco esterno: scenario tipico di backup locale delle foto.

Per salvare le immagini con Phone Link, infatti, spesso bisogna trascinare a mano le nuove foto in una cartella del PC. Va bene per due o tre scatti, per una ricevuta, uno screenshot, una foto da ritoccare al volo. Diventa molto meno pratico quando i file da archiviare sono centinaia ogni mese.

Anche Quick Share per Windows, così com’è oggi, nasce più per il trasferimento rapido che per un archivio continuo. Si può scegliere una cartella di destinazione, si può far partire l’app insieme al computer, e in pochi secondi una foto passa dal telefono al desktop. Quello che manca è la parte davvero decisiva: un meccanismo silenzioso e regolare. Collego il telefono, uso il PC, e intanto le immagini vengono copiate senza doverci pensare. È questo che renderebbe utile un vero backup automatico.

Spazio locale contro cloud: il caso dei 70 GB di Google Foto

Qui entra in gioco anche il costo. Nell’esempio citato da Android Police, l’archivio di Google Foto pesa circa 70 GB tra immagini e video. Molto più dei 15 GB gratuiti inclusi negli account Google. A quel punto, per molti, scatta il piano Google One, anche perché nello stesso spazio finiscono Gmail, Drive, screenshot, video brevi e file condivisi.

Eppure tanti computer di casa hanno ancora parecchio spazio libero. Un disco da 1 TB, con 150 GB disponibili, può contenere senza problemi una copia locale di un archivio fotografico medio. Non è la stessa cosa del cloud, certo. Se il PC è spento o si è lontani da casa, quei file non sono accessibili ovunque. Ma come seconda copia, stabile e sotto controllo, la soluzione ha senso.

Non tutti, poi, hanno voglia di gestire sistemi più complessi, come server domestici o piattaforme private per le foto, ad esempio Immich. Servono configurazioni, manutenzione, un dispositivo sempre acceso o quasi. A molti basta molto meno: una cartella sul computer, magari letta da un vecchio programma per gestire le immagini, e una copia aggiornata delle foto più importanti. Senza complicarsi la vita.

Cartelle ordinate per anno e mese: la condizione decisiva

Il punto vero, però, sarà l’ordine. Se il futuro backup automatico di Quick Share si limiterà a scaricare tutte le immagini in una sola cartella, il rischio è di ritrovarsi presto con un archivio ingestibile. Migliaia di file, nomi quasi uguali, screenshot mescolati ai video, foto di lavoro accanto a immagini personali. Un caos, anche se all’apparenza tutto è stato salvato.

La richiesta più semplice è anche la più utile: cartelle divise per anno e mese, ad esempio “2026/11”. Così diventa più facile ritrovare un viaggio, un documento fotografato, una serie di scatti di famiglia. Non serve copiare tutte le funzioni di Google Foto, con ricerca intelligente, album automatici e riconoscimento dei volti. Serve prima di tutto una struttura chiara.

Se Google inserirà davvero questa possibilità, Quick Share su Windows potrebbe diventare uno strumento interessante anche per chi oggi paga Google One solo per non rischiare di perdere foto e video. Non cancellerebbe il cloud, almeno non per tutti. Ma permetterebbe di caricare online solo ciò che conta davvero, lasciando al PC il compito di conservare il resto. E per molti potrebbe già bastare per ripensare l’abbonamento.