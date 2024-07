Con il Prime Day il Notebook MSI Prestige lo paghi 130 EURO IN MENO

Se hai bisogno di un pc portatile che sia adatto sia ai tuoi progetti professionali che all’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia, scegli il Notebook MSI Prestige 14Evo! In occasione del Prime Day oggi è disponibile su Amazon a soli 719 euro con uno sconto bomba del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è valida fino alla mezzanotte di oggi quindi coglila al volo!

Notebook MSI Prestige 14Evo: tutte le specifiche tecniche

Il Notebook MSI Prestige 14Evo si caratterizza per il nuovissimo processore Intel CoreTM i7 di 12a Gen che offre una maggiore efficienza lavorativa e prestazioni eccellenti in ogni ambito.

Grazie alla porta Thunderbolt 4, questo modello supporta l’erogazione di energia attraverso le due porte in modo da poter sia caricare rapidamente i dispositivi, sia trasferire dati velocissimamente e connettersi a più display e periferiche. Inoltre, è dotato del più recente lettore di schede ad alta velocità UHS-III che ottimizza ancora di più il trasferimento dei file.

La tua postazione di lavoro sarà più efficiente che mai grazie al software MSI Center Pro per Affari & Produttività MSI Center: questo vuol dire che avrai a disposizione differenti modalità e risorse di sistema per esigenze e situazioni diverse, gestendo sempre tutto in maniera ottimale.

La batteria è ugualmente potente tanto da garantire un’autonomia lunghissima di una giornata intera così da poter lavorare o divertirti per ore senza alcuna preoccupazione.

