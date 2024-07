Con il Prime Day il Rasoio Philips MULTIFUNZIONALE lo paghi MENO DI 40 EURO

Per avere un aspetto sempre impeccabile ed una barba curata nel minimo dettaglio, cogli questa occasione speciale lanciata su Amazon per il Prime Day! Oggi puoi acquistare il Rasoio Philips OneBlade 360 Face + Body a soli 39 euro con uno sconto bomba del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, è valida fino alla mezzanotte di oggi!

Rasoio Philips OneBlade 360 Face + Body: come utilizzarlo al meglio

Il Rasoio Philips OneBlade 360 Face + Body si caratterizza per una fresa a movimento rapido che risulta efficiente anche sui peli più lunghi, mentre il sistema Dual Protection System con rivestimento scorrevole e punte arrotondate garantisce un maggiore comfort su qualsisi tipologia di pelle.

Il fiore all’occhiello di questo accessorio top di gamma è la sua innovativa lama a 360 gradi che può flettersi in tutte le direzioni: in questo modo può consentire un contatto costante con la pelle e un maggiore controllo, per rifinire e radere facilmente con un minor numero di passate così da non stressare i pori del viso.

In più, con il Philips OneBlade, puoi usufruire di varie funzionalità a seconda delle tue esigenze: puoi tagliare a una lunghezza uniforme con il pettine 5-in-1 (1-5 mm), creare bordi precisi con la lama a doppio lato o radere facilmente tutti i peli di qualsiasi lunghezza.

Per finire, la modalità di utilizzo è semplificata grazie all’app gratuita Philips Daily Care che ti indica quando cambiare lama o ricaricare la batteria.

