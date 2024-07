Con il Prime Day il Robot 2-in-1 Xiaomi è tuo ad un PREZZO MAI VISTO PRIMA

È uno dei robot più innovativi del momento ed oggi, grazie alle offerte del Prime Day, può essere tuo ad un prezzo shock. Si tratta dello Xiaomi Robot Vacuum S10+, al momento disponibile su Amazon a soli 239 euro con uno sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è valida fino a domani e gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Robot Vacuum S10+: modalità di utilizzo e funzionalità

Lo Xiaomi Robot Vacuum S10+ si caratterizza per una potente ventola di aspirazione da 4000 Pa che è in grado di soddisfare facilmente le tue esigenze di pulizia quotidiana.

È possibile scegliere tra 4 impostazioni di potenza di aspirazione per rendere splendenti qualsiasi tipologia di pavimento e rimuovere facilmente polvere, capelli e particelle di grandi dimensioni in una sola passata.

Un altro fiore all’occhiello del dispositivo è la lunga durata della batteria che può arrivare fino a 2 ore con la capacità di 5200mAh. Nello specifico il robot può coprire aree fino a 200 metri quadrati in modalità Standard: questo vuol dire che è ideale per far brillare tutta casa in un attimo.

Oltre alla funzionalità di aspirapolvere, il robot è anche lavapavimenti grazie al serbatoio dell’acqua con controllo elettronico intelligente e alla capacità di 200 ml che rilascia l’acqua in modo uniforme senza perdite. In questo caso assicura un’umidità costante fino a 80 minuti che è perfetta per la pulizia dei pavimenti di un’abitazione di 150 metri quadrati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.