Con il Prime Day il Robot Aspirapolvere Lefant è SCONTATO AL 62% (-150€)

Ecco un alleato speciale per la pulizia domestica e che, grazie alle super offerte Prime Day, puoi portare a casa ad un prezzo mai visto prima! È il Robot Aspirapolvere con 2200Pa Lefant, oggi disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 62%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ricorda che la promozione speciale è valida solo per gli abbonati Prime e scade domani, quinid fai in fretta!

Robot Aspirapolvere con 2200Pa Lefant: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere con 2200Pa Lefant è il dispositivo più venduto su Amazon per quanto riguarda i robot di ultima generazione.

Si contraddistingue per il suo design innovativo che incorpora la tecnologia Freemove3.0 e lo rende super preciso negli spostamenti, così evita di cadere dalle scale o di rimanere incastrato, evitando anche gli ostacoli lungo il percorso.

La sua punta di diamante è sicuramente la potente aspirazione da 2200pa che permette di rendere impeccabile qualsiasi superficie. Inoltre è dotato di sue spazzole laterali che concentrano polvere, peli di animali domestici e immondizia. Per di più, la bocca di aspirazione brushless è appositamente progettata per le famiglie di animali domestici così da avere pavimenti splendenti anche in presenza di più cani e gatti.

Questo modello, inoltre, si caratterizza per un’autonomia super lunga tanto che è in grado di funzionare su pavimenti in legno per un massimo di 120 minuti. In più lavora con un rumore bianco uniforme e regolare così da non dare nessun fastidio mentre si lavora o durante il sonno.

