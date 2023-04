Con il robot da cucina KitchenAid prepari di tutto a un prezzo TOP

KitchenAid Classic è un robot da cucina in zinco pressofuso che consente di preparare di tutto. Scegli tu se realizzare la pasta o il gelato, oppure ancora le salse o le salsicce. Le possibilità sono davvero infinite. Le stesse possibilità che Amazon offre oggi a chiunque ami la cucina: il favoloso robot da cucina KitchenAid è in offerta a 387,99 euro, rispetto a un prezzo consigliato di 411 euro. Vuoi sapere quanto costa sul sito ufficiale? Qualcosa come 479 euro, per cui si sta parlando di un risparmio di quasi 100 euro.

Robot da cucina KitchenAid in sconto su Amazon

Le prestazioni del robot da cucina KitchenAid non deludono mai. In ogni istante hai a tua disposizione un dispositivo capace di offrire una miscelazione precisa e veloce. A questo si aggiunge la generosa ciotola di acciaio da 4,3 litri, grazie alla quale riesci a lavorare piccole o grandi quantità di ingredienti a tuo piacimento.

Dentro la confezione trovi inclusi anche alcuni accessori indispensabili come una frusta a filo, un gancio impastatore e una frusta piatta, ideali per venire incontro a quelle che sono le tue esigenze in cucina. Il modello in vendita è stabile, robusto e durevole, il meglio a cui tu possa ambire in ambito culinario, con la possibilità di esprimerti davvero al meglio.

Aggiungi al carrello ora il leggendario robot da cucina KitchenAid, grazie all’ultima offerta rilanciata da Amazon lo puoi acquistare a 387,99 euro, mentre sul sito ufficiale il prezzo è pari a 479 euro. Un bel risparmio, non credi anche tu?

