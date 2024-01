Con il suono potente di questa Subwoofer Samsung farai tremare tutto il Condominio: ora con il 13% di SCONTO!

Questo Samsung Soundbar Subwoofer SWA-W510 rivoluzionerà il tuo modo di ascoltare musica. Dimensioni contenute, peso leggero. Oggi puoi prenderlo con il 13% di sconto a soli 199 euro!

Samsung Soundbar Subwoofer SWA-W510: le caratteristiche

Progettato per completare le soundbar della serie S, il subwoofer W510 conferisce al suono una profondità ancora maggiore. Grazie al radiatore passivo potrai avere bassi più intensi anche nel formato compatto da 6,5 pollici. Ascolta il suono in tutta la sua autenticità, senza bisogno di cavi.

Posiziona il subwoofer dove vuoi e ottimizza l’audio della tua soundbar per ottenere bassi più ricchi e potenti in tutta la stanza. Con un fronte e un retro continui, il design monopezzo compatto e senza tempo del modello W510 si fonde armoniosamente con i tuoi interni. Inoltre, è un abbinamento perfetto per la serie S, della quale condivide l’identità estetica.

