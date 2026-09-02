Con il trucco del calzino dici addio ai vetri sporchi e appannati in auto: è geniale

Con le prime mattine fresche e umide, ritrovare i vetri dell’auto coperti da una fastidiosa patina diventa un problema quasi quotidiano.

Prima di ricorrere ogni volta a ventilazione e sbrinatore, esiste però un piccolo accorgimento fai-da-te che richiede pochissimo materiale e una spesa minima. Un sistema curioso, ma molto semplice, che può aiutare a limitare l’umidità presente nell’abitacolo.

Perché l’abitacolo si riempie di condensa in autunno

Il problema nasce quando l’aria umida dentro l’abitacolo tocca superfici fredde, come parabrezza e finestrini. Il vapore diventa goccioline e sul vetro compare quella patina opaca che costringe ad accendere subito ventilazione e sbrinatore. Succede soprattutto tra settembre e ottobre, quando di notte le temperature calano e l’umidità aumenta. E in una mattina già di corsa, anche due o tre minuti fermi ad aspettare fanno la differenza.

L’ingegnere e divulgatore DaveHax, citato da Racing.nl, ha spiegato che questo rimedio “aiuta a togliere l’odore di umido e produce pochissima polvere”. La cosa importante, però, è scegliere bene il materiale: non va bene una lettiera qualsiasi. Serve quella con cristalli di silice, simili ai granuli delle bustine antiumidità che si trovano nelle scatole delle scarpe o dei dispositivi elettronici.

Calza e lettiera al silicio: il deumidificatore fai-da-te per l’auto

Per preparare questo piccolo deumidificatore fai-da-te bastano una o due calze pulite, senza buchi, e un po’ di lettiera al silicio. Il procedimento è molto semplice: si infila l’apertura della calza attorno a un rotolo di nastro adesivo, usandolo come imbuto, poi si versano piano i cristalli fino ad arrivare più o meno all’altezza della caviglia. A quel punto si sfila il rotolo e si chiude la calza con un nodo ben stretto. “Alla fine, per renderla più resistente, ci metto sopra un’altra calza”, ha spiegato DaveHax.

Ne viene fuori un sacchetto assorbente, economico e poco ingombrante, che serve a catturare parte dell’umidità nell’aria prima che finisca sui vetri freddi. Non è una riparazione, né un intervento sull’auto. Però può dare una mano nei casi più comuni, quando la condensa dipende dal clima, dalle abitudini e da piccoli ristagni d’acqua.

Dove metterlo e cosa togliere dall’auto per ridurre l’umidità

Il punto migliore, secondo il metodo suggerito, è il cruscotto durante la notte, quando l’auto resta parcheggiata e il parabrezza si raffredda. Chi non vuole lasciare il sacchetto in vista può metterlo sotto il sedile anteriore o sul tappetino, facendo attenzione che non intralci pedali e guide. Dopo qualche giorno si dovrebbe notare un miglioramento, anche se molto dipende da quanta acqua entra o resta nell’abitacolo. Meglio quindi non lasciare in macchina giacche bagnate, ombrelli, scarpe infangate e tappetini zuppi: continuano a rilasciare umidità per ore.

Se però i vetri appannati restano un problema fisso, conviene controllare anche le guarnizioni delle porte, gli scarichi alla base del parabrezza e possibili infiltrazioni. Un abitacolo sempre umido può portare cattivi odori, muffe e, con il tempo, piccoli fenomeni di corrosione. Il calzino aiuta, ma non può sostituire un controllo quando l’acqua entra davvero.